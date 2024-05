Thais de Moura ofrece clases de defensa personal femenina en La Nucía

Al tomar clases de defensa personal, una mujer no solo aprende a protegerse ante amenazas potenciales, sino que también puede mejorar tanto su autoestima como su autoconfianza. En particular, esta disciplina suele incluir la práctica de artes marciales, que conlleva múltiples beneficios para la salud. Además, se trata de una actividad que resulta dinámica y divertida.

En La Nucía, Benidorm, Altea, La Vila Joiosa, Polop, Finestrat, l'Alfàs del Pi y alrededores es posible tomar clases de defensa personal femenina con Thais de Moura. Esta especialista brasileña ofrece sus servicios a través de la marca Myox. Se trata de una actividad ideal para aquellas mujeres que buscan aprender a defenderse y, al mismo tiempo, realizar ejercicio físico. De hecho, incluyendo sesiones de preparación es posible alcanzar resultados más completos.

Ventajas de formarse en defensa personal femenina Actualmente, y a pesar de los avances en materia de igualdad de género, las estadísticas continúan mostrando que las mujeres sufren agresiones físicas y sexuales. En este contexto, la práctica de defensa personal femenina es una herramienta esencial en la búsqueda de seguridad y empoderamiento. Al aprender técnicas de autodefensa, no solo se adquieren habilidades para protegerse, sino que también fortalecen su confianza en sí mismas y promueven su independencia.

Este aumento de la seguridad personal se traduce en una mayor sensación de protección en diversos entornos, lo que reduce la probabilidad de convertirse en víctimas de delitos. Además de proporcionar seguridad, los conocimientos adquiridos actúan como una medida preventiva y disuasoria. Al mismo tiempo, el entrenamiento en defensa personal fomenta la conciencia del entorno y la capacidad de reconocer situaciones de riesgo, lo que ayuda a evitar confrontaciones peligrosas antes de que ocurran.

Por otro lado, el impacto de la formación en defensa personal va más allá de la seguridad, ya que también contribuye al bienestar físico y mental de las mujeres. A través de ejercicios que mejoran la resistencia, fuerza y flexibilidad, estas técnicas fortalecen el cuerpo y la mente.

Thais de Moura, especialista en defensa personal femenina Esta entrenadora residente en La Nucía se especializa en electroestimulación y defensa personal. Además, es una deportista de alto nivel que ha obtenido distintos títulos en competencias de artes marciales. Hoy en día, trabaja como preparadora física y busca fomentar valores como la salud y la calidad de vida.

Además de ofrecer clases de autodefensa para mujeres, a través de la marca Myox Kids organiza grupos de defensa personal infantil para niños y niñas de 4 a 12 años. De esta manera, los pequeños pueden aprender nociones de judo, jiu-jitsu, atemis y combate de suelo, entre otras alternativas. En estos casos, también se refuerza la autoestima y se alienta la afinidad por el ejercicio físico. Con Thais De Moura es posible tomar clases de defensa personal femenina para mejorar tanto el estado físico como la confianza en una misma.