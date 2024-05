Juan Peris, CEO de Myox, ofrece clases privadas de natación para niños en La Nucía

La natación es una habilidad indispensable para los niños, por lo que es necesario acceder a una instrucción de calidad. De esta manera, pueden disfrutar de piscinas y aguas abiertas con mayor seguridad. Además, esto habilita a la realización de ejercicio físico y promueve la salud.

A propósito de esto, la empresa Myox ofrece un programa de natación para niños en La Nucía, que enseña técnicas fundamentales y también fomenta la confianza y el amor por el agua. Este plan destaca por su enfoque personalizado, ya que cada pequeño recibe atención individual.

Servicios de natación a domicilio en La Nucía, con Juan Peris Juan Peris, CEO de Myox, profesional con extensa trayectoria en el mundo del entrenamiento, ahora en La Nucía y resto de la comarca Marina Baja, ha decidido ir a domicilio para enseñar a nadar en el ambiente familiar y seguro que proporciona una piscina propia. En particular, esto resulta particularmente beneficioso para los niños que se sienten más cómodos en un entorno conocido.

Además, este programa no solo está diseñado para enseñar a los niños a nadar, sino que también promueve la natación como una forma de vida. En general, esta empresa se compromete a mejorar la técnica de los niños y a potenciar el rendimiento deportivo de cada participante.

Todo esto se lleva a cabo garantizando la seguridad y el bienestar de los pequeños. Para conseguir esto, Myox cuenta con personal con experiencia y planes de entrenamiento bien estructurados.

El enfoque de Myox y sus cursos privados El servicio de Myox se distingue por su enfoque integral en la enseñanza de la natación en La Nucía, ya que ofrece distintos niveles de instrucción que se adaptan a las necesidades y habilidades de cada alumno (familiarización, iniciación, intermedio, perfeccionamiento y preparación para clubs); esto abarca desde principiantes que dan sus primeras brazadas hasta nadadores avanzados que buscan perfeccionar su técnica.

Además, pensando en los adultos de la casa, la experiencia que proporciona Myox se extiende más allá de las lecciones de natación, ya que también abarca la preparación física y el entrenamiento deportivo. Esto se consigue con programas especializados en musculación para fuerza e hipertrofia, trabajos físicos para atletismo y sesiones personalizadas.

En particular, las clases de natación de Myox son impartidas por Juan Peris, un profesional titulado en Ciencias del Deporte, Fisioterapia, Educación Física y monitor de Natación por la Real Federación Española. Esto garantiza una gran cantidad de recursos didácticos que facilitan el aprendizaje. Además, esta empresa ofrece otros servicios enfocados en el entrenamiento infantil para mejorar la psicomotricidad y la defensa personal.

Por otro lado, Myox dispone de formaciones que sirven para capacitar tanto a profesionales del deporte como a apasionados del fitness en el uso y las aplicaciones de la electroestimulación muscular. Estos programas no solo proporcionan conocimientos técnicos, sino que también fomentan una comprensión más profunda de cómo maximizar los beneficios del entrenamiento y la recuperación muscular.

A través de Myox es posible acceder al apoyo de entrenadores especializados en natación para niños en La Nucía. De este modo, los pequeños pueden ampliar sus opciones de actividad física y diversión de una manera segura.