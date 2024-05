Historia y sostenibilidad en la producción de vino de la mano de Bodegas Vegalfaro

En la región vinícola de Requena, es posible encontrar en la actualidad un destino vinícola que se ha distinguido por reflejar una gran pasión por el vino y respeto por la tierra. Se trata de Bodegas Vegalfaro, un espacio fundado por Andrés Valiente y su hijo Rodolfo en 1999 y que hasta la actualidad se ha distinguido como uno de los principales referentes de prestigio en la elaboración de vinos y cavas.

Como una empresa familiar, Bodegas Vegalfaro se ha distinguido por combinar la tradición con una visión vanguardista, manteniendo además un compromiso inquebrantable con la calidad y la sostenibilidad en la producción de vinos. Todo esto, ha dado como resultado productos variados y con certificado ecológico.

Un equipo profesional y comprometido Uno de los pilares esenciales dentro de la producción de vino Bodegas Vegalfaro es el talento humano que participa en cada fase de este proceso. Viticultor y enólogo, entre muchos otros que forman el equipo humano de la Bodega trabajan de manera comprometida y constante en la creación de vinos de calidad excepcional. Más que un negocio, esta empresa es considerada una familia unida en el amor compartido por el vino.

La voluntad diaria en el trabajo de todos involucrados, forma parte de los elementos inigualables que contribuye en el desarrollo de productos que reflejan la excelencia y tradición de la bodega y su región. Desde sus inicios, Rodolfo Valiente ha liderado el camino de Viñedos y Bodegas Vegalfaro, asegurando la producción de vinos que mantengan un estilo diferenciador y muy personal.

En ese sentido, los procesos de creación de vinos en esta empresa se encuentran basados en prácticas ecológicas y en la voluntad de combinar la tradición con la innovación. Esto le ha permitido a Bodegas Vegalfaro, lograr hasta la fecha la producción de vinos en tres denominaciones de origen: D.O.P. Los Balagueses, D.O. Utiel-Requena y D.O. Cava.

Certificación Ecológica de la UE Otro aspecto distintivo de los vinos de Bodegas Vegalfaro, es que sus productos cuentan con certificación ecológica otorgada por la Unión Europea, desde hace ya más de 15 años, lo que refleja el compromiso constante de esta empresa con la agricultura ecológica. Más de 60 hectáreas de viñedos son cultivadas siguiendo estrictos estándares ecológicos, lo que favorece a mantener el suelo vivo y fértil y garantizar la salud de las plantas. Con ello además se busca maximizar la calidad, sabor y textura de sus vinos.

La instalación de paneles solares e implementación de principios de biodinámica, también forman parte de las acciones desarrolladas por la compañía vinícola con la intención no solo de mejorar sus procesos de producción, sino también contribuir al bienestar del planeta y reducir considerablemente el impacto de sus procesos productivos en el medio ambiente.

Desde la página web de Bodegas Vegalfaro es posible conocer más aspectos sobre su historia y su catálogo de vinos disponibles para compra online.