KIBERone enseña habilidades para un futuro exitoso

Hoy, la directora de la primera escuela de ciberfuturo internacional para la nueva generación de TI de 6 a 14 años en Barcelona, Ekaterina Ikanina, concede esta entrevista.

Ekaterina, ¿puedes decirnos cómo y por qué decidiste abrir una escuela de ciber en Barcelona?

Cuando mi hijo comenzó a crecer, al igual que todos los niños modernos, se sumergió en el mundo virtual de los juegos de ordenador, internet, tecnologías modernas y pasó mucho tiempo comunicándose en su teléfono inteligente y computadora. El mundo está evolucionando rápidamente y las profesiones relacionadas con el campo de las TI son cada vez más demandadas por la humanidad, e incluso las personas comunes están comenzando a utilizar cada vez más habilidades de TI en la vida cotidiana (como bancos virtuales, trabajo en aplicaciones gráficas, mensajería, aplicaciones móviles, redes sociales y programas especiales).

Como madre preocupada por el futuro de mi hijo, comencé a pensar en cómo convertir el interés de mi hijo en habilidades prácticas, darle la oportunidad de desarrollarse en esta dirección desde una edad temprana. Y en internet encontré la publicidad de KIBERone. Me gustó, en primer lugar, que no fueran solo cursos informáticos cortos, sino una escuela de TI completa para niños, donde durante varios años se pueden dominar más de cincuenta módulos del programa para niños, desde los más simples de Minecraft y Roblox, hasta la programación en programas profesionales, trabajo con inteligencia artificial, blogging, trabajo en editores gráficos, es decir, preparar completamente a su hijo para la vida moderna.

En segundo lugar, paradójicamente, al sumergir a los niños en la tecnología del mundo virtual en la escuela, los estamos devolviendo a la comunicación en vivo con sus compañeros, que tanto les falta a los niños modernos. ¿Cómo sucede esto? La mayoría de los cursos y escuelas de computación imparten clases con niños en línea, cuando el joven programador está solo en casa frente a la computadora y trabaja con el profesor. Nuestra escuela es un proyecto sin conexión, cuando los niños, en compañía de otros niños, reciben nuevos conocimientos y habilidades de manera lúdica en el aula, mientras hacen nuevos amigos, pueden comunicarse cara a cara entre ellos y con su tutor (profesor, que también es un joven especialista calificado en el campo de las TI).

Mi hijo se convirtió en alumno de KIBERone, completó su formación y vi cómo cambió, ahora él me explica los matices del trabajo en la vida virtual y de computadora e incluso me ayuda en algunos asuntos relacionados con el negocio familiar. Me gustó tanto la idea misma de esta escuela que en 2023 decidí abrir su sucursal en Barcelona. Así, en el centro de Barcelona, en la dirección de Travessera de Gracia, 15, 2o, 1a, se abrieron las primeras clases, donde ya están recibiendo capacitación la nueva generación de TI.

¿Cómo se organiza el proceso de enseñanza de los niños, cuéntenos más, por favor?

La enseñanza de los jóvenes estudiantes de nuestra escuela se lleva a cabo durante el tiempo libre de la educación principal. Son clases los sábados o entre semana por la tarde. Formamos varios grupos según la edad, habilidades y la disponibilidad de tiempo de los niños para estudiar. Cada clase dura 2 horas con un descanso para hacer ejercicios divertidos y un refrigerio saludable. Durante todo este tiempo, además del tutor, un asistente se encarga de los niños cuando no están en clase.

Ekaterina, ¿puedes contarnos más sobre el plan de estudios, qué estudian los niños en clase?

El plan de estudios está diseñado de tal manera que los niños avanzan en su conocimiento del campo de las TI desde lo más simple y divertido hasta tareas más complejas. La propia escuela y la dificultad de las materias crecen junto con nuestros niños, y si a los 7 años el residente de nuestra escuela puede crear y hacer mover a un personaje animado en la pantalla, entonces a los 14 años ya puede entender incluso la tecnología blockchain y, por supuesto, dominar lenguajes de programación como C#, C++, Java, modelado 3D, desarrollo de aplicaciones móviles, etc.

Hablando de las tecnologías y soluciones conocidas que se enseñan a los jóvenes de nuestra escuela, su lista incluye: Minecraft, Roblox, Scratch, Code Monkey, Thunkable, Python chat bot, Tinkercad, Photoshop, PHP+SQL, Figma, Ciberseguridad, Videoblogs, Powerpoint, Google

Blockly, HTML, Tilda, Blockchain, Javascript, Alice 3D y muchas otras: es una formación en constante evolución y cada mes nuestros desarrolladores implementan un nuevo módulo. Para dominar este programa, no es necesario tener conocimientos especiales, tener habilidades matemáticas o ser un genio de la computación. Los niños que estudian en nuestra escuela demuestran que cualquier niño puede convertirse en un genio de la computación con nosotros. Todos los conocimientos los adquieren de manera fácil y lúdica de un tutor amigable, que no es su estricto maestro, sino que se convierte en un amigo de juego.

¿Cómo planea desarrollarse su proyecto? ¿Qué más pueden ofrecer a los padres y niños de Barcelona?

Como ya mencioné, hemos abierto nuestra propia oficina con aulas en el centro de Barcelona, cerca de la Diagonal. Planeamos desarrollar activamente nuestro proyecto en el territorio de la ciudad, abriendo clases en nuevas ubicaciones. Actualmente, seguimos reclutando niños para nuestra escuela.

Si alguien desea involucrar a su hijo en el torbellino de las nuevas tecnologías, entonces especialmente para esto realizamos clases de prueba gratuitas los sábados y miércoles, a las que puede inscribirse a través de nuestro sitio web o por teléfono y después de las cuales puede decidir participar en nuestro proyecto.

Y, para el verano, estamos preparando otro maravilloso proyecto en nombre de nuestra escuela: ¡un campamento de verano para la nueva generación de TI de 8 a 14 años en Barcelona! En junio y julio de este año ofrecemos un campamento de día completo con comida, donde su hijo también podrá en nuestra escuela aprender nuevos módulos educativos y en la segunda mitad del día visitar nuevos lugares con interesantes excursiones (por ejemplo, la oficina de desarrolladores de juegos de computadora) y jugar con sus nuevos amigos.

También ofrecemos un programa de verano intensivo de medio día en programación, donde los niños de 1 a 4 semanas pueden estudiar: Roblox (8+), Minecraft (8+), Mario Construct (8+), Redes neuronales con uso de inteligencia artificial (8+) y Animación en Figma (11+) y recibir un certificado internacional al completar el curso.

Para participar en el campamento de verano, también se puede enviar una solicitud a través de nuestro sitio web o llamar al teléfono.

El número de plazas es limitado, por eso hay que aprovechar la oportunidad.