Loar Holdings Inc. anuncia la incorporación de Paul Dolan como Vicepresidente Ejecutivo

Loar Holdings Inc., proveedor líder de componentes aeroespaciales y de defensa especializados, ha anunciado que Paul Dolan se ha unido a la organización como Vicepresidente Ejecutivo El Sr. Dolan tendrá la supervisión operativa, financiera y estratégica de Maverick Molding Co, Pacific Piston Ring Co, Inc, AGC Acquisition LLC d/b/a AGC Incorporated, y SAF Industries LLC d/b/a Gar Kenyon.

Paul llega a Loar con más de 25 años de experiencia en los sectores tecnológico, aeroespacial y de defensa, y más recientemente como Consejero Delegado de Aviation Technical Services (‘ATS’), un proveedor líder de mantenimiento pesado de aeronaves, servicios de reparación de componentes y distribución de material de servicio usado (USM) y piezas PMA desarrolladas internamente. Antes de ATS, el Sr. Dolan ocupó puestos de liderazgo ejecutivo comercial y de defensa en Chromalloy Gas Turbine, LLC. Paul es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Academia Naval de los Estados Unidos, tiene un máster en Ingeniería Aeroespacial por el Instituto de Tecnología de Georgia y un máster en Administración de Empresas por la USC Marshall School of Business. El Sr. Dolan también es un condecorado oficial de la Marina estadounidense que pilotó aviones de combate F/A-18 desde portaaviones, incluso en el Golfo Pérsico.

"Paul tiene un historial de liderazgo ejecutivo, ofreciendo resultados superiores al tiempo que crea una cultura intencional coherente con los valores de Loar. Estamos encantados de contar con el amplio talento de Paul en la familia Loar", dijo Dirkson Charles, Consejero Delegado y Copresidente del Consejo de Administración de Loar Holding. "La familia de empresas Loar da la bienvenida a Paul al equipo", continuó el Sr. Charles.

"Estoy muy emocionado de unirme a un equipo de liderazgo con tanto talento y a una organización apasionada tanto por la cultura como por los resultados. Es un honor tener esta oportunidad y estoy deseando apoyar a nuestra industria y ayudar en el próximo capítulo de crecimiento y éxito de Loar", declaró el Sr. Dolan.

Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado con relaciones consolidadas con los principales OEM y Tier Ones aeroespaciales y de defensa de todo el mundo. El objetivo de la empresa es crear una alianza estratégica mundial de empresas especializadas en el diseño y la fabricación de componentes aeroespaciales y de defensa. Loar proporciona a sus socios y clientes capacidades de ingeniería y fabricación innovadoras y rentables, así como un servicio fiable y con capacidad de respuesta, lo que da lugar a relaciones rentables y sostenibles a largo plazo.