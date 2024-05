Magnum colabora con Troye Sivan para crear tres remixes inspirados en diferentes moods en el lanzamiento oficial del remix EP de 'Honey'

La marca de helados de lujo, Magnum, une fuerzas con el icónico cantautor Troye Sivan para crear tres remixes de su canción 'Honey', inspirados en diferentes moods (estados de ánimo) invitando a los amantes de la indulgencia de todo el mundo a dejarse llevar por "donde les lleve el placer" Magnum, la autoridad mundial del placer, colabora con el cantante, compositor y actor australiano Troye Sivan, ganador de premios mundiales y nominado a los Grammy, para crear tres remixes completamente nuevos de su canción Honey; cada uno diseñado para coincidir con tres "moods" diferentes: Euphoria, Wonder y Chill. Los remixes exclusivos formarán parte del nuevo Honey-EP Remix de Troye, que se presentará el jueves 16 de mayo en Cannes, donde Magnum está presente desde hace más de una década.

Los remixes están inspirados en la nueva gama "Magnum Pleasure Express", formada por las innovaciones de sabor más extraordinarias de la marca hasta el momento: 'Euphoria’ (helado de limón y corazón de sorbete de frambuesa, cubierto con una crujiente capa de chocolate blanco y caramelos chispeantes con sabor frambuesa), ‘Wonder’ (chocolate gold que combina almendras caramelizadas y un delicioso núcleo con sabor a dátil) y ‘Chill’ (centro de sorbete de arándano con una cobertura de chocolate con trocitos de galletas crujientes).

De este modo, los oyentes podrán adentrarse en un auténtico viaje de placer mientras suenan las tres nuevas canciones, cada una diseñada para captar su imaginación a través de los estados de ánimo de ‘Euphoria’, ‘Wonder’ y ‘Chill’. Creadas en colaboración con el increíble productor musical y DJ británico, Mura Masa, las nuevas canciones tienen como objetivo animar a los amantes de la indulgencia a dejarse llevar 'donde les lleve el placer'.

"Porque Magnum cree que un día sin placer es un día perdido, y que todos deberían poder perseguir aquello que les brinda placer dondequiera que esto los lleve. Y esto es algo que los seguidores de Troye Sivan saben que él representa a la perfección: Troye siempre ha expresado su yo más auténtico en todos sus proyectos, ya sea en la moda, el arte o, por supuesto, en su música. Verdadero defensor del placer y la autoexpresión, Magnum no podría haber encontrado un embajador más perfecto para dar vida a esta campaña".

De hecho, es posible que sus seguidores hayan ido descubriendo diferentes pistas en las Redes Sociales, ya que Troye publicó contenido teaser de la colaboración el pasado fin de semana, antes de confirmar oficialmente su papel como Embajador Mundial de Magnum en su perfil de Instagram.

En palabras del propio Troye: "Trabajar con Magnum en la creación de estas canciones ha sido un viaje increíble. Realmente son la celebración de lo que nos brinda placer. He sido un gran admirador de Mura Masa durante mucho tiempo, y estos remixes de mi canción 'Honey' van más allá de la música; son una invitación a explorar las diferentes partes que nos conforman, ya sea Euphoria, Chill o Wonder. Me lo he pasado genial trabajando en este proyecto, y estoy deseando que lo experimentéis vosotros mismos".

Magnum x Troye Sivan en Cannes

Durante el listening party en directo desde Cannes el próximo 16 de mayo, los fans de Troye decidirán cuál de las nuevas canciones quieren escuchar en primicia, en función del mood que más los represente. Así, los Pleasure Seekers de todo el mundo podrán participar en este evento exclusivo a través de una retransmisión en directo en el canal de Magnum en YouTube.

Además, el EP completo de ‘Honey’ se estrenará al público a través de Spotify a partir de las 4 p.m. CET, para que aquellos que buscan placer puedan deleitarse con él.

Para celebrar el lanzamiento con una noche llena de estrellas, Troye será el anfitrión de la fiesta anual de Magnum en la playa de Cannes. Cuando Magnum abra sus puertas a los Pleasure Seekers de todo el mundo, diversas personalidades destacadas acompañarán a Troye en la alfombra roja, junto con un icónico repertorio de talento musical, que hará que los invitados bailen durante toda la noche. Magnum invitará a todos aquellos que buscan el placer a seguir la celebración con contenidos exclusivos en las redes sociales de la marca, a través de TikTok, X e Instagram.

Más información sobre la campaña #WhereverPleasureTakesYou en www.magnumicecream.com/whereverpleasuretakesyou