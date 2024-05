Cuando éramos pequeños jugábamos por placer. Nos pasábamos largos ratos jugando sin otro objetivo que el disfrute. A medida que fuimos creciendo, la competitividad y los premios fueron asesinando poco a poco el goce de jugar por jugar, sin que por ello tengamos que ganar nada. El precio del éxito al que la sociedad nos aboca nos crea una ansiedad que transforma el deleite en una derrota. Estar continuamente buscando resultados es muy peligroso porque esto nos obliga a tener al otro como un competidor-enemigo al que hay que pasar por encima. La cábala propone plantearnos la vida como un juego de disfrute y no como un juego de triunfo como la sociedad nos sugiere. Si uno tiene el estudio como placer y le fuerzan a a aprobar examen tras examen, al final pierde el placer. No todas las cosas en la vida tienen que estar sujetas a la exigencia de superar una selección. Está comprobado que el resultado de haber hecho algo por placer, es que el resultado es inmejorables. Un libro escrito por el deleite de escribir, no sale de igual manera que el mismo libro escrito por compromiso. Luego, el deleite se produce en el proceso. Es el deleite el que crea la voluntad. Es el deleite el que te empuja. Es un desgaste tremendo vivir de cara a los honores.