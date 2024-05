DANAVOX, protagonista en ExpoÓptica con su nuevo MicroRIE: DANAVOX Brisa

DANAVOX ha presentado en ExpoÓptica su nueva ayuda auditiva DANAVOX Brisa, el MicroRIE más pequeño que la marca haya fabricado hasta ahora, en un sector, en el que el tamaño del producto, importa A finales de 2023, DANAVOX celebró su 80º aniversario, mostrando a los audioprotesistas de toda España que la marca, relanzada en 2021, está más joven y tiene más energía que nunca.

En los últimos tres años, la nueva DANAVOX ha demostrado su compromiso con la innovación, uno de los factores que la han posicionado no solo en España, sino también en otros mercados internacionales como China, India o Latinoamérica.

DANAVOX aporta ventajas sustanciales a los profesionales independientes de la Audiología como la exclusividad territorial, precios cerrados, la última tecnología del grupo GN o un robusto soporte de marketing.

Además, DANAVOX cuenta ya, desde finales de 2023, con una web en la que pueden hallar todo el material necesario para desarrollar su labor como el software de adaptación, las fichas técnicas, la tarifa o una gran variedad de campañas de marketing desarrolladas específicamente para ellos.

La pujanza de la marca, su expansión y progresión en el mercado español, y, sobre todo, su apuesta por el producto de última generación, han estado presentes en una ExpoÓptica que ha sido más ExpoAudio que nunca. Así, la feria de Óptica y Audiología más importante de la Península Ibérica ha sido el marco perfecto para la presentación del nuevo DANAVOX Brisa, el MicroRIE más pequeño del mercado.

En Audiología, el tamaño importa. Favorece las ventas de los audioprotesistas, y, por lo tanto, es clave para DANAVOX. Por eso, la marca ha hecho un tremendo esfuerzo tecnológico para aunar en un mismo diseño el RIE más pequeño que la marca haya fabricado jamás, con unas prestaciones, especialmente para la escucha en entornos ruidosos, sin parangón.

La nueva ayuda auditiva DANAVOX Brisa cuenta con el nuevo sistema CROS (Contralateral Routing of Signals por sus siglas en inglés) idóneo para personas que no tienen audición en uno de sus oídos. Un segundo sistema BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals) permite que esta tecnología sea también de gran utilidad para personas con un oído perdido, pero que además tienen pérdida auditiva en el otro.

DANAVOX Brisa es, además, el primer audífono compatible con Bluetooth® LE Audio, incluida la transmisión de audio Auracast™, o lo que es lo mismo, el futuro de la conectividad de baja energía. Se estima que para 2030 habrá existan ya 3.000 millones de dispositivos con Bluetooth® Low Energy (LE) Audio, así como 2,5 millones de lugares públicos con Auracast.

"Todo el equipo DANAVOX ha mostrado las ventajas que la marca ofrece a los profesionales independientes en ExpoÓptica, así como también ha presentado la nueva estrella de la marca, la familia DANAVOX Brisa, que se estrena con el MicroRIE más pequeño y de mayores prestaciones que la marca haya fabricado nunca", señala Alfonso Ríos, director comercial de DANAVOX.