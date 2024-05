Entrevista a Franco Grasso, investigador y capacitador de altura

La seguridad en alturas aplicada a trabajos en la industria, así como a otros campos, es un asunto de mucha responsabilidad, que debe tratarse con seriedad y compromiso, ya que de ello depende la vida de los trabajadores y el cumplimiento legal en materia de seguridad. Por ello, es recomendable que las empresas y profesionales dedicados a realizar cualquier actividad realizada en las alturas se asesoren con instituciones calificadas y reconocidas, como la IWR Academy.

M. en C. Franco Grasso, director de la institución mexicana IWR Academy, es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial sobre el tema de seguridad en alturas, pues colabora con distintas entidades académicas y científicas a nivel internacional, y es uno de los pocos investigadores a nivel mundial, sobre la materia.

¿Cuál es la formación que requiere un especialista de trabajos en alturas?

Existen distintos especialistas: tomando como referencia las figuras de persona competente y calificadas, dentro de la primera categoría entran los responsables y supervisores de actividades de trabajos en alturas y en la segunda, los instructores, consultores externos y los pocos investigadores que existen sobre la materia. Una persona competente debe de tener formaciones y experiencia específicas con respecto a tareas como diseño de planes de trabajo, inspección de equipos, supervisión, etc. Una persona calificada suele acompañar lo anterior con títulos universitarios superiores de seguridad industrial o afines y desde luego, la experiencia necesaria para cubrir tareas como definición de políticas y procedimientos, docencia y la investigación.

¿Cuál fue la trayectoria de formación y experiencia que siguió usted en calidad de certificador e investigador?

Soy titulado en Piscología, con dos maestrías en el campo de la educación y del alto rendimiento. Actualmente, estoy a punto de terminar un doctorado sobre Gestión Integral de Riesgos. Complementé la formación anterior con distintas capacitaciones y certificaciones de trabajos en alturas, rescate y espacios confinados en instituciones extranjeras. La actividad de docencia, así como la colaboración con universidades y comités técnicos científicos de varios paises de Europa y Norteamérica, también han sido trascendentes para consolidarme como especialista. Una de las etapas importantes que me llevaron al mundo de la seguridad en alturas, fue la afición temprana para el alpinismo y el rescate de montaña, una actividad que empecé en los años ‘80, en Italia.

¿Qué os impulsó a construir una academia especializada en seguridad industrial en las alturas?

Los trabajos en alturas son actividades de alto riesgo y de elevada complejidad, por sus propios límites técnicos, tecnológicos y legales. Además, se trata de una materia multidisciplinaria, donde se tienen que combinar aspectos de distintas disciplinas y sus riesgos intrínsecos. Las empresas conocen bien los riesgos y los accidentes graves que los trabajos en alturas pueden detonar, pero a menudo no logran encontrar modelos formativos que sean bien estructurados, para cubrir todas las anteriores exigencias. De aquí la necesidad de construir una academia altamente especializada que ofreciera soluciones consistentes para la disminución de incidentes y accidentes.

¿Cuáles son las actividades más importantes que IWR Academy realiza sobre seguridad en las alturas?

En la IWR Academy realizamos una labor constante de consultoría y capacitación en materias de seguridad industrial y salud ocupacional, que satisface las exigencias de las firmas internacionales más representativas de varios sectores, en cuanto permite una disminución concreta del índice de accidentes. También tenemos un área de investigación que realiza y publica estudios sobre normas, materiales y técnicas relacionadas a los trabajos en alturas, con publicaciones. Las actividades anteriores son las que permitieron la creación del certificado Sello IWR, que en la actualidad reúne y supera la mayoría de los estandares internacionales conocidos.

¿Cómo se puede establecer un sistema de calidad para la capacitación de trabajos en alturas?

Una capacitación requiere fundamentalmente de cinco cosas: los materiales y estructuras de apoyo, el diseño del curso, un buen docente y una certificación de calidad. Desde luego, estos componentes solo se pueden reunir en una escuela prestigiosa y que cumpla con todos los maros regulatorios de referencia. En el caso de IWR Academy, se cuenta con 450 m² de áreas de prácticas, estudiadas y certificadas para garantizar la seguridad; la academia está dotada de una amplia gama de equipos y hasta aloja un museo de materiales, en su interior; los docentes cumplen el riguroso perfil de persona calificada y reciben capacitación continua; la certificación Sello IWR que se otorga, está reconocida a nivel internacional por sus estandares de calidad. Cabe resaltar que cursos de altos riesgos como alturas, es fundamental diseñar entrenamientos prácticos para lograr un aprendizaje significativo.

Si requiere profundizar el tema, puede comunicarse con M. en C. Franco Grasso a través de la página web y las redes sociales de IWR Academy