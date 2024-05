La Fundación Schneider Electric cumple 25 años y lanza la campaña '25 Years Young' en España

‘25 Years Young’ celebra el 25 aniversario de la fundación. Una convocatoria mundial de candidaturas premiará proyectos jóvenes impactantes e innovadores Con motivo del 25 aniversario de su fundación, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, lanza una campaña global para celebrar tanto este hito clave como la nueva generación de jóvenes líderes comprometidos con la creación de una sociedad más justa y baja en carbono.

‘25 Years Young’: Una celebración de la juventud y de 25 años de acción

Fundada en 1999 bajo los auspicios de la Fondation de France, la Fundación Schneider Electric apoya a los agentes de cambio que impulsan el desarrollo sostenible, promueven la inclusión social y empoderan a las comunidades en todo el mundo. A lo largo de 2024, la fundación celebrará a la juventud en todo el mundo, concienciando sobre su impacto social y medioambiental y movilizando el apoyo de los empleados de la empresa. El punto culminante de estas celebraciones es el lanzamiento de una convocatoria mundial de candidaturas con Ashoka, partner de la fundación en emprendimiento social. En España, la convocatoria se lanzó el 22 de abril.

Desde su creación, la Fundación Schneider Electric ha sido pionera a la hora de apoyar iniciativas positivas para hacer frente a los crecientes retos sociales y muchas innovaciones son impulsadas por jóvenes de todo el mundo. "La fundación les rinde homenaje en su 25 aniversario apoyando su futuro, nuestro futuro, ayudándoles a influir para lograr una transición energética más justa".

‘Youth Leading the Just Transition’: Una convocatoria mundial

La convocatoria, llamada "Youth Innovation For A Sustainable Future" con el programa Changemaker Companies de Ashoka pretende seleccionar 25 de entre los proyectos jóvenes más impactantes e innovadores en los cinco continentes (África, América, Asia, Europa y Oriente Medio). Esta convocatoria mundial se centra en la formación profesional, el espíritu empresarial y una transición justa, y se concederá un premio de 50.000 euros al proyecto ganador durante la cumbre sobre el clima COP29 en Bakou, Azerbaïdjan. Los proyectos seleccionados también obtendrán una mayor visibilidad en los canales de medios sociales tanto de la Fundación Schneider Electric como de la red de países de Ashoka.

"Estamos muy felices de celebrar el 25 aniversario de la Fundación Schneider Electric, un hito que refleja nuestro compromiso continuo con el desarrollo sostenible y la inclusión social", asegura Ainoa Irurre, Europe Talent Acquisition & Mobility Vice President. "A lo largo de los años, hemos visto cómo los jóvenes líderes han impulsado el cambio y la innovación en todo el mundo, y es un honor para nosotros apoyar sus esfuerzos a través de la campaña '25 Years Young'".

Sobre la Fundación Schneider Electric

En un mundo en el que los retos sociales y medioambientales están más extendidos y son más urgentes que nunca, la Fundación Schneider Electric apoya iniciativas innovadoras y con visión de futuro para dar al mayor número posible de personas la energía que necesitan para salir adelante.

Siempre con una visión de futuro y optimista, el objetivo de la Fundación Schneider Electric es contribuir a crear una sociedad más justa y menos intensiva en carbono que proporcione a las generaciones futuras las herramientas para transformar nuestro mundo.

Sobre Ashoka

Ashoka es la mayor red mundial de emprendedores sociales líderes: personas con nuevas ideas para abordar de forma sistémica los mayores retos del mundo y con la habilidad empresarial para transformar esas ideas en un impacto social nacional, regional y mundial. A lo largo de 40 años, Ashoka ha apoyado a más de 3.800 emprendedores sociales en 90 países con soluciones que abordan los problemas más acuciantes de la sociedad. La visión de Ashoka es un mundo en el que todo el mundo es un agente de cambio: una sociedad que responde rápida y eficazmente a los retos y en la que todo el mundo tiene la libertad, la confianza y el apoyo de la sociedad para abordar cualquier problema social.

Para más información, visitar ashoka.org.