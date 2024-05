El programa Schneider Electric Sustainability Impact sigue avanzando en el primer trimestre de 2024

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado los resultados del primer trimestre de 2024 de su programa Schneider Sustainability Impact (SSI), junto con los resultados financieros Este programa transformador impulsa y mide el progreso de la compañía hacia los objetivos globales de sostenibilidad 2021-2025 contribuyendo a seis compromisos a largo plazo que cubren todas las dimensiones medioambientales, sociales y de gobierno (ESG).

Continuando con los buenos resultados de 2023, este trimestre se ha avanzado en los programas de embalaje y cadena de suministro sostenibles, así como en el frente de la inclusión, con progresos en el acceso a la energía y la formación en gestión energética.

Además, todos los presidentes de zona y de país han ampliado sus iniciativas de impacto local, tras el éxito de la puesta en marcha y el progreso de las más de 200 iniciativas que se pusieron en marcha en 2021. Estos programas de base tienen como objetivo amplificar el impacto sostenible de la compañía, al apoyar y empoderar a las comunidades locales con formación y mentoring, resiliencia energética, acción ambiental y mucho más.

"En Schneider Electric, ofrecer progreso social y medioambiental es estimulante. El impacto nos mantiene en movimiento y mirando hacia adelante", comenta Xavier Denoly, Senior Vice President of Sustainability Development at Schneider Electric. "Esta es la razón por la que estamos en constante movimiento, subiendo el listón con iniciativas más concretas, innovando de forma significativa y colaborando con todo el ecosistema; todo ello sin dejar de centrarnos en cumplir nuestro plan de acción ESG".

La puntuación SSI de Schneider Electric en el primer trimestre de 2024 alcanza el 6,43 sobre 10 (en camino hacia el objetivo de 7,40 sobre 10 para finales de año), un prometedor comienzo de año que coincide con el lanzamiento de la renovada propuesta de valor para los empleados de Schneider Electric, "IMPACT starts with us", y el despliegue de nuevas soluciones para la eficiencia energética, la automatización y la descarbonización en su emblemático Paris Innovation Summit.

Más información sobre los resultados de este trimestre, en el report SSI Q1 2024.

También están disponibles más informes temáticos sobre la estrategia de sostenibilidad de Schneider Electric, Clima, Confianza, Recursos naturales, Personas e Impacto social, aquí.