Quirónprevención se compromete con la Agenda 2030 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

La compañía explica en qué áreas pueden influir las empresas dedicadas a la prevención en el camino hacia el cumplimiento de los ODS "A medida que nos aproximamos al ecuador del plazo establecido por los países miembros de las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, es innegable que todavía nos enfrentamos a desafíos considerables en nuestro camino hacia estos objetivos globales". En un contexto marcado por eventos como la pandemia de COVID-19, conflictos armados y dificultades económicas, Quirónprevención destaca el papel fundamental que desempeña la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la consecución de los ODS.

Entre los 17 objetivos que marca la Agenda 2030, existen tres que están directamente relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo: el número 3 (Salud y Bienestar), el número 4 (Educación de Calidad) y el número 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico). No obstante, las organizaciones llevan a cabo acciones o iniciativas de SST que pueden asociarse a metas, indicadores y subindicadores de otros ODS, como el número 1 (Fin de la Pobreza), el 5 (Igualdad de género), el 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y el 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas), entre otros. Quirónprevención estima que existen más de 25 metas relacionadas con la gestión de la actividad preventiva de las organizaciones.

Según la compañía, la estrecha relación entre la SST y los ODS resalta el potencial significativo que poseen las organizaciones y los profesionales de la prevención de riesgos laborales para impulsar el desarrollo sostenible. Tanto si prestan servicios internos como externos, cuentan con la capacidad de integrar los principios de sostenibilidad de los ODS en su actividad diaria. Además, señala la importancia de inspirarse en las buenas prácticas en materia de SST por parte de empresas de otros países, regiones y sectores.

La Seguridad y Salud en el Trabajo como catalizadora del cambio

En el camino hacia la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Quirónprevención resalta la relevancia de una serie de áreas donde las organizaciones y los profesionales pueden ejercer un impacto significativo mediante la implementación de buenas prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas no solo fomentan entornos laborales más seguros y saludables, sino que también desempeñan un papel activo en la consecución de los ODS, ya que abordan desafíos socioeconómicos y ambientales a nivel global.

En primer lugar, destaca el compromiso con el medioambiente, con cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dedicados específicamente a esta causa. La gestión ambiental en las organizaciones, que tienen el poder de reducir sus emisiones, vertidos y residuos, está estrechamente ligada a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esta sinergia ofrece una oportunidad para fortalecer la prevención de riesgos laborales, ya que muchos impactos ambientales también representan amenazas para la salud humana.

Por otro lado, resulta fundamental supervisar la seguridad y salud en los centros de trabajo para enfrentar la informalidad laboral, un desafío extendido en numerosos países. En lo que respecta a la vigilancia de la salud, la Medicina del Trabajo desempeña un papel esencial en la protección de los trabajadores que carecen de acceso a otras formas de atención médica preventiva. En términos de salud mental, el desarrollo de la psicosociología laboral ofrece una vía para abordar problemas como la desigualdad de género y los trastornos mentales en el entorno laboral.

En materia de seguridad, la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aborda aspectos cruciales como la prevención contra agentes peligrosos, como los químicos carcinogénicos, además de la protección de la maternidad, el trabajo infantil y las personas especialmente sensibles. Asimismo, la SST puede tener un impacto significativo en la seguridad vial a través de la formación continua y la sensibilización de los trabajadores.

La Agenda 2030 destaca el papel crucial de las empresas como impulsores del cambio, y la contribución de la SST resulta esencial para cumplir con ella. Por eso, es fundamental reconocer que el logro de los objetivos no solo depende de las acciones gubernamentales, sino también de la colaboración de las organizaciones. En este contexto, los profesionales de la prevención de riesgos laborales desempeñan un papel fundamental en la realización de los ODS y en el avance hacia un futuro más sostenible.