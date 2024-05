JM Fundas, transformación del asiento de moto

Uno de los elementos más importantes en una motocicleta desde el punto de vista funcional y estético es el asiento, ya que se utiliza de base y soporte para una excelente experiencia de conducción y es una de las partes más expuestas del vehículo.

Por esa razón, es muy común que muchos pilotos opten por el proceso de transformación del asiento de moto. Son cambios que aplican para hacer que el vehículo ofrezca mejores prestaciones durante la conducción y proyecte una apariencia original y totalmente personalizada.

Pasos para hacer la mejor transformación del asiento de moto Los fabricantes determinan los elementos como la forma, la calidad de la tapicería y los asientos en función del modelo de moto y su precio. No necesariamente responden a las necesidades del conductor, por lo que es este quien debe tener la iniciativa para adaptarlo. Esa modificación muchas veces es necesaria, sobre todo, si el piloto acostumbra hacer viajes largos.

Con el objeto de aprovechar de la mejor forma posible la transformación del asiento de moto, el equipo de JM Fundas formula varias recomendaciones importantes. La primera es saber qué estilo es el que se desea adoptar para personalizar el vehículo. Tiendas como esta poseen muchas posibilidades de tapicería y por ello es importante establecer previamente una idea de lo que se quiere.

Desde el punto de vista funcional también se deben realizar algunas pruebas para comprobar la idoneidad del asiento. El conductor debe sentarse en su moto y verificar si alcanza las manillas fácilmente o debe doblar sus rodillas. Igualmente, tiene que medir si siente el suelo demasiado lejos o si hay mucho espacio entre el asiento y el tanque de combustible. Todas estas pruebas son excelentes elementos de juicio para la transformación del asiento de moto.

Posibilidades infinitas con JM Fundas Cualquiera que sea el objetivo y el estilo que se desea en el asiento de moto lo más importante es contar con opciones variadas. En ese sentido, JM Fundas es una de las empresas especializadas con el catálogo más grande en España. No solo comercializan, sino que fabrican fundas y asientos para motos de carretera, motos Off Road, Enduro, Motocross, ATV, Quad, Supermotard y Pit Bike, en todos sus modelos.

Su enfoque es la máxima personalización en fundas y asientos. Sobre las primeras, ofrecen a la clientela la opción de utilizar telas antideslizantes para un máximo agarre y bordados de nombres o marcas. Pueden añadir bandas de tracción, humps vulcanizados e incluso chepas para mantener fijo el cuerpo de los pilotos más osados con la velocidad.

Si lo que se desea es un cambio total del asiento JM Fundas tiene en stock soportes lumbares y espumados. La misma tienda proporciona servicios especializados para rebajar o elevar la altura del asiento. Con ellos también es posible alargarlo o estrecharlo a gusto del conductor. Todos estos elementos se pueden combinar con el diseño que se quiera para lograr un estilo único.