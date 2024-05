La presentación del trabajo de Vivi Seijas y el adelanto del lanzamiento de su colección de bolsos y carteras exclusivas

En los últimos años, Vivi Seijas se ha ganado un espacio relevante en el sector de la moda en Madrid. Esta mujer polifacética es diseñadora, coach y asesora de imagen. En particular, uno de sus objetivos fundamentales es que sus clientas puedan encontrar un look que las haga brillar.

Prendas personalizadas Esta modista se especializa en la confección de ropa personalizada. Esto incluye vestidos de novia, madrina o de invitada para bodas. En particular, te ayuda a encontrar el outfit para cada ocasión ya sea romántico, sofisticado, moderno o bohemio, entre otros estilos posibles.

Antes de comenzar con la confección, esta profesional ofrece asesoramiento para que cada mujer pueda escoger un diseño adecuado sus gustos y su personalidad. Servicio que también está disponible para invitadas o para aquellas mujeres que buscan deslumbrar con su presencia en un evento especial.

Expectativas por la nueva colección de Vivi Seijas Los trabajos de esta diseñadora y modista han suscitado la atención de una importante cantidad de público en Madrid. Sus creaciones se caracterizan por tener un estilo único y fácilmente reconocible. En cuanto a los bolsos y las carteras, Vivi Seijas ya ha confeccionado una colección cápsula llamada NOMADE con múltiples modelos. Algunos de ellos son pequeños e ideales para llevar el móvil y otras pertenencias. Otros son de mano o para colgar al hombro y disponen de más capacidad. En cualquier caso, se trata de piezas únicas y exclusivas que permiten distinguirse.

Además, esta diseñadora posee una colección propia, incluyendo múltiples accesorios tanto para el día a día como para completar un outfit de fiesta.

Para obtener más información sobre los diseños exclusivos y la nueva colección de bolsos y carteras de Vivi Seijas es posible acceder tanto a su página web como a sus cuentas en Instagram o Facebook.

Además de todo esto, Vivi Seijas ha anunciado la presentación de una nueva colección de bolsos y carteras en piel con diseños exclusivos. Estos productos van a estar disponibles en su tienda online.

