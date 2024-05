Hair Forever es una clínica capilar que ofrece sus servicios en Barcelona

La clínica capilar es un lugar dedicado a tratar problemas relacionados con el cabello y el cuero cabelludo. Estos espacios generalmente ofrecen una amplia gama de servicios, entre los más comunes trasplantes capilares y terapias para la calvicie y la caída del pelo. Qué método elegir depende de cada caso en particular. El hecho es que todas estas soluciones no solo son grandes aliadas para mejorar la apariencia del cabello, sino también para ayudar a los pacientes a recuperar la confianza y la autoestima. En España, uno de los centros especialista en medicina capilar es Hair Forever, ubicado en Barcelona.

Hair Forever La clínica capilar Hair Forever está integrada por personal médico experto en trilogía. Sus conocimientos los capacitan para diagnosticar y posteriormente tratar diversas afecciones capilares. Además, la experiencia del equipo ha convertido a este centro en el número uno en combatir la alopecia.

La clínica está completamente equipada con equipos de última tecnología para que los especialistas apliquen las técnicas más innovadoras del mercado. Entre los tratamientos que hay a disposición se encuentran los trasplantes capilares con diferentes técnicas, entre ellas la Follicular Unit Extraction (FUE) que consiste en la extracción de unidades foliculares de zonas pobladas en la cabeza que luego son donadas a las áreas calvas, denominadas receptoras, a través de incisiones. Una de las ventajas de este método es que no deja cicatrices visibles. Asimismo, los expertos de Hair Forever utilizan un bisturí especial con una punta de zafiro que ayuda a atenuar la rojez y el sangrado postoperatorio y mejora la cicatrización.

A la par, está el trasplante capilar DHI que requiere de dos procesos. El primero es una extracción FUE, cuyos folículos extraídos después son implantados con un instrumento quirúrgico muy parecido a un bolígrafo llamado Choi Pen. Con el mismo se implantan los injertos de una forma muy sencilla y rápida.

Los trasplantes no solo se hacen en la cabeza, sino también en los bigotes y en la barba con la ya mencionada técnica FUE Zafiro.

Otras alternativas En la clínica hay otras opciones para los individuos que tienen caída del cabello. Por una parte, están los potenciadores de crecimiento capilar. Concretamente, son unas microinyecciones que pueden ser de vitaminas o de dutasteride que se colocan en la epidermis del cuero cabelludo. Estas sirven para ponerle freno a la pérdida del pelo, pero además le dan al tallo piloso brillo y vitalidad.

Los pacientes pueden optar por otros métodos como los aminoácidos para la salud capilar o someterse a un TrichoTest, que es una prueba genética que ayuda a determinar cuál es el tratamiento más adecuado. En conclusión, Hair Forever resulta una excelente alternativa para los hombres y mujeres que anhelan acabar con la calvicie y lucir un cabello hermoso.