Cuatro localizaciones reales que aparecen en novelas de ficción

Si al leer una novela de ficción, surge la duda de si los lugares que describe (esa ciudad desconocida, un jardín oculto a las multitudes o un restaurante encantador) son reales o producto de la imaginación del autor, el blog Ideas de Ocio desvela la respuesta.

EL HOTEL OVERLOOK DE EL RESPLANDOR

Solo para valientes que se atrevan a pasar una noche en el hotel que inspiró a Stephen King a escribir El resplandor. En 1974 se alojó con su mujer en el Stanley Hotel en Colorado, el hotel preparaba el cierre de temporada y eran los únicos huéspedes.

El Stanley Hotel ha explotado su relación con la novela: ofrece tours guiados y la posibilidad de reservar habitaciones encantadas, donde garantiza una alta actividad paranormal. Inquietante, ¿verdad?

LA ISLA DE Y ENTONCES NO QUEDÓ NINGUNO DE AGATHA CHRISTIE

La novela Y entonces no quedó ninguno (Diez Negritos) de Agatha Christie, que sucede en la ficticia Isla del Negro, se inspiró en la Isla de Burgh en Devon, Inglaterra.

Se dice que Agatha se instaló en el Burgh Island Hotel y allí dio a luz a dos de sus novelas: “Diez negritos” y “Muerte bajo el sol”.

La Isla de Burgh está unida a Bigbury on Sea por un pequeño trozo de tierra, convirtiéndose en isla cuando sube la marea. El hotel ofrece actividades como la Cena Enigma para poner a punto las dotes detectivescas.

EL JARDÍN SECRETO CASA IGNACIO PUIG DE APRENDE A MATAR DE EVA NÚÑEZ

Casa Ignacio de Puig es un jardín escondido cerca de las Ramblas de Barcelona. Es allí donde la inspectora Georgina Bruned, que investiga el caso Ginesta en la novela policíaca Aprende a matar, se refugia para escapar del calor de agosto.

Este oasis verde, gratuito y de uso público, es accesible a través del Hotel Petit Palace. Creado en 1861, alberga árboles centenarios y una fachada de Puig i Cadafalch. Su ubicación cerca de las Ramblas y la Boquería lo hace ideal para una pausa en un día de turismo o compras.

SIRMIONE EN LA BODA DE SAMANTHA PARKER DE EVA NÚÑEZ

¿Y qué mejor que casarse en Sirmione, en el Lago de Garda? La protagonista de La boda de Samantha Parker lo tiene claro: una boda a la italiana es su sueño. Aunque no todos los sueños se cumplen y esta historia de suspense acaba con derramamiento de sangre.

Pero no hay que desanimarse por esta oscura perspectiva, el blog Ideas de Ocio descubre los encantos de la perla de Garda, como el Castillo Scaligero, símbolo de la ciudad e inicio del casco antiguo, o las ruinas romanas Grotte di Catullo, las exposiciones disponibles en el Palazzo Callas y recomienda besarse bajo la obra Kiss... Please. ¿Un imprescindible? La puesta de sol en la playa Jamaica con un Aperol. Cin cin.