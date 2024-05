Fritz Kahn and The Miracles presentan 'Caminero'

Fritz Kahn and The Miracles es un proyecto musical portugués de renombre internacional. Ahora lanzan su primer sencillo cantado en español, titulado “Caminero”, cuyo estreno se celebró el 26 de abril de 2024.

El sencillo habla de utopía, lucha y resistencia, en la figura de un misterioso caminante que esparce sueños y magia allá por donde pasa. Su influencia musical son las más bellas tradiciones de la música popular portuguesa y española, que pueden clasificarse como músicas del mundo, pero también folk y easy listening.

Reconocidas en Portugal por las principales emisoras de radio nacionales como Smooth FM, Antena 1 o Renascença, garantizaron la atención y los elogios de nombres ilustres de la escena musical portuguesa, como Júlio Isidro (presentador), João Gobern (periodista), João Pedro Bandeira (Radialista), João Carlos Callixto (Locutor), Fausto da Silva (locutor).

A nivel internacional, este proyecto recibió una mención honorífica entre 15.000 competidores de todo el mundo, llegando a la lista corta del International Songwriting Competition, el concurso online más grande del planeta, con jueces como Tom Waits, Aimee Mann, Robert Smith, Jerry Lee Lewis, entre muchos otros.

También fue incluido en la lista de reproducción “Release Radar” de Spotify, que mediante misteriosos algoritmos concluyó que el sonido de Fritz Kahn and the Miracles sería bien recibido en Estados Unidos. Es por eso que, en un momento dado, este proyecto recibió alrededor de 3000 transmisiones (o escuchas individuales) por día en esta región del Globo, pero también en muchos otros países, como el Reino Unido, Alemania, Francia, España e incluso el Reino Unido. Filipinas o Guatemala (solo por nombrar algunos).

Música para pocos oídos, este proyecto musical pretende ser una evocación del noble arte de escribir canciones con significado real, que solo se puede alcanzar en las mayores profundidades. Por tanto, los tonos suelen ser melancólicos. Pero también hay lugar para la ternura, para la fe, para el Amor (o la falta de él). Como toda verdadera originalidad, es difícil de clasificar en términos de estilo y estética sonora, dando muchas veces la impresión de ser la banda sonora de una película. Posiblemente, la película sobre la vida de su compositor: Gonçalo Serras.