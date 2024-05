Alfred López se une al programa 'Tiempo al Tiempo' para explorar los tópicos españoles más famosos

El escritor y divulgador de curiosidades Alfred López se ha unido al elenco de colaboradores del programa de divulgación "Tiempo al Tiempo", que se estrenó el pasado 8 de abril en el canal Cuatro de Mediaset España.

A través de su sección "El to-PICAZO", Alfred López ofrecerá análisis sobre el origen y curiosidades de famosísimos tópicos españoles y lo hará en segmentos breves de apenas un minuto de duración.

El programa, presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto, se ha destacado por su abordaje de asuntos tan diversos como el cambio climático, la meteorología extrema, el cuidado del planeta o la ciencia, además de tocar temas más culturales y lúdicos, como es el caso de la sección de tópicos conducida por su nuevo colaborador.

Con una sólida trayectoria como escritor y colaborador en diversos medios, incluyendo su popular blog "Ya está el listo que todo lo sabe", Alfred López aporta su experiencia en el análisis de curiosidades. Además, esta no es su primera inclusión en el mundo de la televisión, habiendo participado en programas como "Mundo Brasero" de Antena 3, "Con Gladys Rodríguez" de TVV Miami, "Levántate Ok TV", "Ben Trobats" de La Xarxa de Televisión Locals, "Arucitys" en 8TV y actualmente, desde hace dos temporadas, en el programa "Sense Control" de Canal 4 Televisió, donde realiza una curiosa y divertida sección sobre las “palabras y los palabros”.

Autor de siete libros, Ya está el listo que todo lo sabe (2012), Vuelve el listo que todo lo sabe (2015), Ya está el listo que todo lo sabe de SEXO" (2028), Ya está el listo que todo lo sabe de la NAVIDAD (2019), Eso no estaba en mi libro de historia de la política (2019), El listo que todo lo sabe ataca de nuevo. Palabras y palabros (2021) o Esto es CURIOSÍSIMO (su último libro recientemente publicado en 2024), López ha demostrado su capacidad para atraer a una amplia audiencia con un estilo ameno y didáctico.

El estreno de Alfred López como colaborador en "Tiempo al Tiempo" con su sección de “El to-PICAZO” ha sido con los tópicos sobre el origen de poner una tapa gratis con la bebida en los bares de España o sobre cómo surgió la famosa coletilla, tan repetida por locutores de radio y televisión al dar la hora, de decir “una hora menos en Canarias”.