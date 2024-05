La escuela que pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje es Clonlara School

El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. La cultura, la estructura social, las necesidades… son radicalmente diferentes. Y, por lo tanto, la forma de educar y preparar a los niños y jóvenes para el mundo debería haber cambiado también. Sin embargo, el sistema educativo parece haberse quedado estancado décadas atrás.

Desde los contenidos que se enseñan hasta los métodos que se utilizan son prácticamente los mismos que obtuvieron los bisabuelos y tatarabuelos. Sí, se han introducido algo de tecnología en las aulas. Pero, ¿es eso suficiente para preparar a los niños para triunfar y ser felices en el mundo actual? Algo en el interior de las personas dice que no. Pero, ¿acaso hay otra manera de hacerlo?

Clonlara, una pequeña escuela de un pueblecito de Michigan (USA) sabe que sí y lleva haciéndolo 56 años. Esta escuela decidió poner al estudiante, y no al currículum, en el centro del proceso de aprendizaje. Decidió tener en cuenta, no solo los conocimientos esenciales, sino los intereses de cada estudiante, sus pasiones, sus talentos, sus planes personales de vida. Decidió dar libertad al estudiante para aprender de la forma en que aprende mejor. Y decidió entrenarle, capacitarle y darle las herramientas para dirigir su propio aprendizaje. ¿El resultado? Generaciones de estudiantes autónomos, seguros de sí mismos, creativos, capaces de organizar su propio trabajo, grandes pensadores.

Su programa educativo tuvo tanto éxito que pronto se extendió la voz por todo Estados Unidos. La escuela recibió peticiones de familias de todo el país que querían aplicar ese sistema de aprendizaje en sus hogares. Y así nació el programa Off-campus. Este programa sirve a más de 2.300 estudiantes de todo el mundo, capacitándoles para ser los dueños de su propio aprendizaje. El programa Off-campus de Clonlara ofrece servicio en 6 idiomas diferentes a estudiantes de países tan diversos como EEUU, Francia, Alemania, España, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, México, Portugal, Chile, EAU y un largo etcétera.

¿Cómo lo hacen? En Clonlara saben que cuando los estudiantes siguen sus intereses y curiosidades en lugar de seguir un plan de estudios prescrito, su motivación intrínseca para aprender es mayor. Son capaces de fijar objetivos, encontrar recursos adecuados y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

El proceso comienza con el estudiante. Al comienzo de la matriculación, los asesores se reúnen con los estudiantes y sus familias en una consulta para descubrir sus puntos fuertes e intereses, así como sus objetivos tras la graduación. A continuación, se desarrolla un plan de aprendizaje personalizado basado en esos intereses. Con el plan en marcha, los estudiantes pueden empezar a dirigir su propio aprendizaje, con el apoyo de asesores y mentores, trabajando juntos para crear experiencias de aprendizaje relevantes y desafiantes. A medida que los estudiantes crecen y maduran, y siguen practicando este diseño intencional de su propio aprendizaje, pueden empezar a asumir cada vez más responsabilidad por su propia educación. De esta forma se crea una base sólida para el aprendizaje permanente.

La herramienta: el Círculo Completo de Aprendizaje El modelo Círculo Completo de Aprendizaje (FCL) de Clonlara fue diseñado para permitir un enfoque totalmente personalizado. Identifica los 10 componentes del proceso de aprendizaje que son más integrales para una experiencia de aprendizaje rica. Dentro de estos componentes, los estudiantes pueden hacer elecciones y tomar decisiones que les ayuden a aprender y alcanzar sus objetivos.

Todo este maravilloso proceso de formación y aprendizaje culmina con la obtención de un diploma de High School americano, que abrirá al estudiante las puertas de las universidades de Norteamérica y de todo el mundo.

La educación del futuro ya está aquí, al alcance de todas las familias en cada rincón del mundo.

En caso de sentir que hay otra forma de educar, solo es necesario ponerse en contacto con Clonlara School para obtener más información sobre su enfoque de aprendizaje personalizado.