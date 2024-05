La personalización en la publicidad es la clave de la lealtad

Hoy en día, las marcas o empresas que buscan aumentar la lealtad de sus clientes recurren a estrategias de personalización publicitaria. Al adaptar mensajes a las necesidades y preferencias individuales de los consumidores, es posible captar la atención del público de manera efectiva y establecer conexiones emocionales más profundas.

Según indican los especialistas en fidelización de clientes de Amaze, cuando el usuario se siente reconocido y valorado tiende a desarrollar un sentido de lealtad. Esto sucede con marcas que ofrecen experiencias personalizadas y coherentes. Además, para desarrollar estas estrategias es necesario basarse en análisis de datos y estudios del comportamiento del consumidor.

Ventajas de la personalización publicitaria La personalización no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también incentiva repetidas interacciones comerciales, consolidando así relaciones duraderas y rentables para las empresas. Por este motivo, actualmente hay distintas acciones que se están desarrollando para mejorar la experiencia del usuario y la retención de clientes.

Una de ellas es la creación de experiencias online personalizadas con contenidos que se adaptan al comportamiento del cliente. De este modo, es posible ofrecer productos y ofertas especiales. Otra alternativa, complementaria con lo anterior, es la publicación de anuncios de retargeting que aparecen después de que el usuario haya abandonado un sitio web o aplicación.

Hoy en día, las empresas también pueden incluir el envío de mensajes de correo electrónico personalizado dentro de su estrategia de marketing. Para ello, es conveniente basarse en el historial de compra o navegación en el sitio web correspondiente. En particular, estas acciones requieren del uso de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial. Además, es fundamental disponer de programa CRM que pueda recopilar y analizar datos en tiempo real.

Potenciar la lealtad de marca Los profesionales de la agencia Amaze explican que este tipo de acciones tiene como fin despertar los sentimientos de la audiencia para establecer una conexión. Además, es necesario aprovechar este contacto para persuadir al consumidor de ejecutar una acción, ya sea comprar un producto o registrarse en una lista de correos, entre otras alternativas.

Por lo general, las campañas de marketing de este tipo buscan trabajar e impactar sobre una emoción en particular como, por ejemplo, la alegría, el entusiasmo o el orgullo. A su vez, para conseguir este objetivo es necesario crear y ejecutar una estrategia que ofrezca experiencias positivas a los usuarios para poder alimentar un vínculo afectivo. Una manera de alcanzar estas metas es a través del marketing de contenidos. Por ejemplo, mediante el storytelling y el branded content, una marca puede trascender los límites de la publicidad convencional y generar sentimientos genuinos.

Con el apoyo de Amaze es posible diseñar una estrategia con herramientas de personalización publicitaria y marketing emocional para producir un impacto positivo en la audiencia.