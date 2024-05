​Dina: agente 007%

El número 007 es asociado al del agente secreto británico James Bond, famoso por varios de sus trucos, muchos de ellos hechos con sus relojes. Ahora, Dina, gracias a sus relojes con truco, ha llegado a lograr un nivel de aprobación del 007 sobre el 100 por ciento.



Estos son los resultados del último sondeo de Datum. Este 07% es el porcentaje más bajo que tenga cualquier gobernante continental u occidental. Nunca antes ninguna presidencia peruana ha llegado a contar con tan baja aprobación cuando no cumple ni con la mitad del periodo de su gestión. Esto, tal vez, es un récord para cualquiera de las democracias multi-partidarias qie hay hoy en el planeta.

Si antes el nivel de respaldo a Boluarte estaba levemente por encima del muy desacreditado Congreso, esta vez es peor que el de este y el de su Premier Adrianzén, los cuales también tienen apenas un solo dígito porcentual de aval.

La credibilidad presidencial se ha desplomado. El 92% no cree en sus versiones sobre sus joyas. Hace 20 años, Toledo llegó a tener también un 07% de aprobación, pero entonces ya había pasado la primera mitad de su gestión. Además, era un presidente electo directamente en las urnas. Dina, en cambio, es una advenediza sin partido, carisma, bancada o intelecto. Ella es alguien quien no hizo campaña en la primera vuelta y que luego a sus 2 compañeros de plancha les sacó la vuelta. Siendo una eterna perdedora de elecciones, ella salió del anonimato gracias a Castillo y Cerrón, a quienes les clavó el puñal de la traición.

Con un Ejecutivo y un Legislativo tan altamente rechazados y sin que se les crea, es imposible viabilizar una democracia y garantizar un régimen que atraiga inversiones, de estabilidad y combata la inseguridad. Mientras más pronto se renueven ambos tanto mejor ha de ser para el país. La mejor salida es ir a una constituyente que cambie radicalmente a nuestra sociedad.

Este congreso no va a vacar a Dina, pues sabe qué hacer ello implicaría recortar su mandato. Si antes lanzó el grito al cielo cuando Castillo quiso destituir a Harvey Colchado, ahora se alinea con Dina y deja que ella le haya sancionado.