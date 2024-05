En el caso de Pedro Sánchez

“Estamos ante una cadena de irresponsabilidades. De cierta prensa que alimenta la información con meros bulos, de cierta oposición que lo aprovecha todo, de ciertos sindicatos que no lo son y de ciertos jueces que se apuntan a un bombardeo”.



A este breve fragmento, le iría bien, este título: “Hay muchos irresponsables, Sánchez también”. Este fragmento me ha llegado electrónicamente. No sé quien es el autor, aunque creo que puede ser de uno de los mejores periodistas que conozco, A.S. Un periodista objetivo.

Las personas de mi entorno, y entre ellos, mi amigo JM Pérez Allue y yo, vemos las irresponsabilidades mencionadas:

1.Hay periodistas que cuando hablan de los suyos ocultan y cuando hablan de los otros desinforman. 2.La derecha tiene derecho a criticar. Pero cuando lo hace impetuosamente, nos invita o nos lleva a empatizar con el agredido. 3.Ese pseudosindicato se dedica a denunciar, a veces, basando su denuncia en recortes de prensa, no es, un sindicato escrupuloso. Por eso, muchas de sus denuncias han sido archivadas. 4.Esos jueces que tramitan denuncias basadas en meros indicios de culpabilidad, deberían saber, que solamente son tramitables, las denuncias que se basan en pruebas. Pues los juicios dañan. (..). Resumiendo: El sistema judicial, es un instrumento para hacer justicia. No debe usarse para dañar al adversario.