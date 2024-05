​Jesús de Nazaret, Corazón amante, misericordioso y Todopoderoso

En este Año Jubilar vallisoletano del Sagrado Corazón, evoco esta afirmación del cardenal Blázquez, referidas a Jesús: “En su Corazón reverbera el Amor del Padre” (Fiesta de la Misericordia, 2016). Jesús dijo al Apóstol Felipe: “Quien me ve a mí, ve al Padre”. Dios es Amor y se manifiesta en el Corazón de Jesús, un horno encendido de ese amor infinito y Todopoderoso. Para alcanzar su misericordia hay que pedírsela y creer de verdad, sin olvidar estas palabras suyas en el Sermón de la Montaña: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”.



A menudo, aparecen, en Internet, testimonios de conversiones, de agnósticos, ateos, alejados... Me lleva a dar gracias por tantas que se producen en esta época en que muchos viven como si Dios no existiera. Curioso el caso de musulmanes que ven a Jesús en sueños y se hacen católicos. El último testimonio que he escuchado es de un creyente, un obrero que sufrió quemaduras en todo su cuerpo, con inflamación de sus pulmones... debido a una fuerte descarga eléctrica (no se entiende que se mantuviera con vida). Vendados sus ojos, y todo su cuerpo, ve, aunque no el rostro, a una persona en su habitación que le cuida y acompaña ( “11 días en coma y veía a Jesús cuidándome”. YouTube).

Después de muchos días, sintió miedo de perder esa presencia, y le dijo: “por favor, no te vayas, no me dejes solo”. Escuchó: “Yo siempre voy a estar contigo”. Estetestimoniorecuerda estas palabras del Papa Francisco: “ Dios nunca nos deja solos, pero, para echarnos una mano, espera que se la pidamos. Es necesario, entonces, aprender a distinguir su voz por medio de la oración silenciosa, el diálogo íntimo con Él...” ( 18 -2- 2023).