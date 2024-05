Id rezando lo que sepáis, la que se nos viene encima

Con fecha 29-04-2024, Hispanidad me publica un escrito con el título: "Estas son las armas Cruz, Sagrario y Rosario". En él indico que una sociedad sin Dios y una Iglesia mundanizada y desacralizada no puede tener buen fin. El "retiro" del Presidente de España, de 5 días, fue posterior a ese escrito y ya ha terminado. Ahora que ya sabemos la decisión que ha tomado el Presidente de no renunciar, si el panorama español era preocupante, con esta continuidad es alarmante. No quiero ser pesimista, pero viendo la realidad y las próximas elecciones catalanas, no se ve nada claro y esto puede terminar mal. Algo maléfico está ocurriendo y cada vez se ve con mayor claridad, una sociedad triste, sin ilusión, sin esperanza, atemorizada, vacía que no sabe lo que va a ocurrir. Está claro que si seguimos por este camino vendrán tiempos peores, porque esta sociedad e Iglesia necesitan y con urgencia, una purificación. Termino con una frase bíblica optimista: "Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en Dios".