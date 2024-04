Estos son los materiales para la limpieza con chorro de arena

Erpisa se hace eco de la información lanzada por el Confidencial Digital sobre los materiales necesarios para la limpieza con chorro de arena Erpisa, una empresa de mantenimiento con chorro de arena en fábricas y trabajos de protección contra el fuego en Sevilla, se hace eco de la información lanzada por el Confidencial Digital sobre la lista de materiales que se necesitan para la limpieza con granalla.

En el vertiginoso mundo de la tecnología y la industria, el chorreado abrasivo ha emergido como una técnica de vanguardia, encontrando su aplicación en diversos campos como la energía solar, la industria aeronáutica y los sectores que demandan tratamientos térmicos, entre otros. Es esencial entender esta técnica y distinguir los diferentes materiales de chorreado y abrasivos que la acompañan.

El chorreado abrasivo, también conocido como granallado o arenado, implica la proyección de un fluido junto con un material abrasivo sobre una superficie específica, mediante el uso de una maquinaria especializada disponible en empresas especializadas.

Los objetivos de este proceso son variados, desde la eliminación de materiales hasta la limpieza de contaminantes presentes en objetos o superficies. Entre las operaciones principales que se pueden realizar mediante el chorreado se incluyen la adecuación y eliminación de irregularidades en piezas de fundición, la eliminación de incrustaciones en estructuras metálicas, la limpieza de grasas, el proceso de limpieza del interior de tanques de almacenamiento de químicos, el pulimento de metales, la retirada de óxido, el tratamiento de superficies para generar rugosidad, la eliminación de pintura y la limpieza de piezas de fundición para eliminar residuos de moldes.

Para llevar a cabo estas tareas, es esencial disponer de los materiales de chorreado y abrasivos adecuados, los cuales se detallan a continuación:

Corindón: Existen dos variantes principales de corindón:

Corindón blanco: Ideal para evitar contaminación férrica en materiales de aleación de hierro.

Corindón marrón: No contiene sílice y su concentración de Al2 O3 es gestionable. Granalla: Ofrece tres opciones:

Granalla de acero: Erosiona eficazmente óxidos de cualquier material.

Granalla de acero inoxidable: Resiliente y resistente, adecuada para materiales no férricos como aluminio, cobre, etc.

Granalla plástica: Apropiada para tratar piezas delicadas sin dañar su forma natural. Microesfera: Se divide en dos tipos principales:

Microesfera cerámica: Sin hierro, ideal para tratar materiales como aluminio y acero inoxidable.

Microesfera de vidrio: Diseñada especialmente para chorreado utilizando arenadoras a succión y presión. Shotglass: Un material alternativo al microesfera de vidrio, ofreciendo mayor rendimiento y resistencia a un costo reducido.

Abshot-H: Ideal para el mantenimiento y limpieza de granallas de mezcla operativa, garantizando una limpieza óptima y reduciendo el tiempo de proceso.

El chorreado abrasivo y sus materiales asociados no solo son herramientas indispensables en la industria moderna, sino que también representan un avance significativo en la eficiencia y calidad de los procesos de tratamiento de superficies. Con esta guía detallada, se desentrañan los misterios de esta técnica, allanando el camino hacia resultados superiores y costos reducidos.