Mayor oferta de servicios ferroviarios y más intermodalidad, entre las medidas más urgentes para una movilidad más limpia en España

Viaja en Verde ha analizado las fortalezas y debilidades de la oferta de movilidad sostenible española con el objetivo de dar a conocer a actores y decisores políticos posibles medidas de éxito Sacar el máximo beneficio a la actual infraestructura ferroviaria española, una de las más infrautilizadas de la UE, sería clave para colocar el país en la vía hacia una movilidad más limpia. Así se recoge en el documento de recomendaciones políticaslanzado esta semana por Viaja en Verde, una iniciativa de la asociación ambiental de referencia eco-union.

Y es que, según este informe, "el sector del transporte representa, actualmente, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, un porcentaje que se eleva al 29% en el caso de España". Concretamente, el transporte por carretera es la actividad que, de acuerdo con estas cifras, más contamina.

El documento de recomendaciones políticas de Viaja en Verde nace, precisamente, con el objetivo de asesorar a administraciones y decisores políticos en la reducción de emisiones en este sector. De acuerdo con Viaja en Verde, "la adopción de estas recomendaciones políticas no solo sería un paso significativo hacia la reducción de las emisiones de carbono en el sector del transporte, sino que también contribuiría a proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos".

En este sentido, "es fundamental que los decisores políticos reconozcan la importancia de estas medidas y actúen de manera decisiva para implementarlas", afirma el documento, que recuerda que "el impulso hacia una movilidad baja en carbono es clave para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y avanzar hacia la descarbonización de la movilidad para 2050".

Más oferta y potenciar la intermodalidad, demandas clave

El documento de recomendaciones recoge hasta seis medidas a implementar por la administración que implicarían, según Viaja en Verde, un cambio significativo en el concepto de movilidad sostenible en España.

Entre las actuaciones, se encuentra la adecuación de los servicios ferroviarios a las necesidades de las personas viajeras, no solo en el ámbito de la alta velocidad, sino también reactivando los servicios de trenes nocturnos en España, siguiendo el ejemplo del resto de países europeos.

Por otro lado, el documento sostiene que la intermodalidad es una buena solución para situaciones en las que no es posible completar la totalidad del trayecto en tren, como ocurre en las zonas rurales.

En estos casos, "facilitar el acoplamiento del viaje en tren a otros modos de transporte como el autobús disminuiría la necesidad de recurrir al coche en los viajes de media y larga distancia", afirma, proponiendo mejoras en la coordinación entre distintos operadores nacionales a través, por ejemplo, del sistema through-ticketing que facilita el uso de varios modos de transporte con un único billete.

Sobre Viaja en Verde

La iniciativa Viaja en Verde, liderada por eco-union, pretende reducir el impacto climático de la movilidad por ocio o motivos profesionales en España. Aspira a concienciar a los diferentes responsables políticos, redes empresariales y gestores turísticos de la necesidad de promover el uso del tren en los viajes de media y larga distancia para viajar a, desde y dentro de España.

Conoce más sobre la iniciativa en viajaenverde.eu.

Sobre eco-union

eco-union es un think & do tank, con sede en Barcelona, que tiene como objetivo promover la transición climática hacia la sostenibilidad en Europa y la región mediterránea. Trabajan con gobiernos, empresas e instituciones internacionales para desarrollar e implementar políticas públicas y acelerar la transición energética, la movilidad sostenible, la economía verde y azul, entre otros temas de desarrollo sostenible.

Conocer más sobre ellos en ecounion.eu.