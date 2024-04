‘¡A primera! Consejos y Secretos de un Ayudante de Dirección’, el libro perfecto para cualquier

CÍRCULO ROJO.- Ocho años trabajando en la afamada serie de Aída, además de otras series y proyectos audiovisuales, autorizan a José Francisco Ruiz Gener a dar consejos, secretos y conocimientos profesionales práticos a estudiantes y futuros ayudantes de dirección en su libro, ¡A primera’ Consejos y secretos de un Ayudante de Dirección.

“Hasta la fecha, no hay ningún otro libro que exponga y desarrolle en profundidad temas tan importantes en el audiovisual como son, por ejemplo, los puestos de auxiliar y ayudante de dirección, el trabajo real que se desempeña a diario, la figuración y su dirección, cómo se trabaja desde dentro el formato sitcom, e incluso, el método psicosocial y humano que debes adquirir, para la realización de un excelente trabajo en equipo”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “es una transmisión de conocimientos profesionales, trucos, secretos, anécdotas, ejemplos prácticos, consejos y mucho más, que he escrito desde el corazón, y que ofrezco a modo de instrucción, a través de una línea evolutiva muy amena e intuitiva. Encontrará años de experiencia, basada en el ensayo/error, el esfuerzo, la dedicación, el crecimiento, el estudio y la observación. Una guía completa, que está escrita con el principal objetivo de enseñar y ayudar a todas las personas que amamos este oficio. Además, como curiosidad y añadido práctico, podrá encontrar documentos de trabajo originales, que utilizábamos a diario en la serie Aída”.

Es un libro dirigido principalmente a los estudiantes de audiovisuales, en cualquiera de sus vertientes. “Quiero darles ese refuerzo extra de conocimientos que necesitarán desde el primer día entren en un proyecto audiovisual. Les ofrezco una oportunidad de destacar desde el primer instante en el que lleguen, para parecer uno más y poder moverse como pez en el agua”. También está teniendo una gran acogida entre los profesionales del sector que, como bien explica José, “ven cómo se reconoce en una obra literaria, todo el esfuerzo y sacrificio que realizan a diario, en su mayoría ocupando puestos muy importantes y relevantes, pero que no son nada reconocidos en la sociedad. Igualmente, ofrezco vivencias personales en el medio, que pueden añadir a su experiencia, teniendo otro punto de vista diferente y paralelo al suyo. Además, explico el sistema de trabajo del exitoso formato sitcom, o comedia de situación, que es algo poco conocido en nuestro país”.

“El libro que me hubiera encantado leer cuando empecé”. Como bien dice, José Francisco o Pepe, como lo conocen sus amigos, ¡A primera! es el libro que él mismo hubiera querido leer en sus inicios. “En esos momentos iniciales, no eres consciente del entorno en el que te estás introduciendo. Se te enseña y prepara muy bien y a fondo en los centros educativos para poder desempeñar el oficio, pero hasta que no pisas el terreno profesional, en el que hay en juego millones de euros que dependen de un correcto, ordenado y coordinado trabajo en equipo, no te das cuenta realmente de la importancia que tiene tu papel en el conjunto. Yo formé a muchos/as meritorios/as en sus primeros pasos, y pude ver las necesidades, y en qué puntos podía ayudarles más, para que despertaran y fueran conscientes del lugar que ocupaban. De ahí surgió el detonante, o motivo por el cual me decidí a escribir este libro. Pero, por supuesto, también tiene muchísimo que ver que yo sufriera en mis inicios, y en mis propias carnes, lo que es ser meritorio de dirección en proyectos prime time”, sentencia él mismo.

Sinopsis "¿Eres estudiante de audiovisuales y quieres dedicarte al cine o la televisión? ¿Sabes qué primeros pasos deberás dar? ¿Qué posición ocuparás al principio en tus prácticas como becario/a y cómo podrás destacar de forma eficiente? ¿Cuáles serán tus responsabilidades realmente en este apasionante mundillo? ¿Cuáles son sus luces y sus sombras? ¿Qué es un auxiliar de dirección? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo en este libro definitivo, cargado de trucos, consejos, prácticas y experiencias profesionales reales, donde se te guiará paso a paso, desde tu llegada como becario/a hasta alcanzar la instrucción que necesitas para lograr tu puesto en la dirección.

Este es el libro que te ayudará a adquirir todos los conceptos, conocimientos y responsabilidades que serán la base de tu labor diaria. Aprende la correcta coordinación y el cuidadoso trato que deberás tener con el elenco. Hazte con los secretos y las matemáticas de la dirección profesional de la figuración. Conoce bien al equipo completo de una producción, tanto desde una visión técnica y de gestión como desde el prisma psicosocial.

Además, aprenderás cómo se trabaja realmente dentro de una sitcom (situation comedy), conociendo los auténticos aspectos artísticos y técnicos, su knowhow, los motivos de su éxito internacional y los entresijos que posee este exitoso formato de comedia. Todo ello acompañado por ilustraciones de documentación original que fue utilizada en la afamada serie Aída.

¿Estás preparado/a para jugar con ventaja en una producción audiovisual?

¡Pues comencemos!

Silencio, por favor… y ¡A primera!"

Autor José Francisco Ruiz Gener (Valencia, 1984). Su pasión por el séptimo arte y el mundo de la televisión desde su infancia, le llevó a formarse como profesional de la ficción audiovisual, pudiendo desarrollar su carrera profesional como ayudante de dirección, durante ocho años, en la afamada serie Aída (2005-2014), entre otros muchos proyectos. Sus años de profesión en producciones prime time y su vocación por el sector, le han llevado a escribir este libro con el que poder transmitir sus conocimientos y experiencias, a las futuras generaciones del mundo de la ficción audiovisual.