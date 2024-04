Globamatic ofrece la posibilidad de crear presupuestos directos para digitalizar bobinas de formato Super 8 con su calculadora online

La firma que cuenta con 2 laboratorios en el territorio nacional para ofrecer servicios de digitalización de medios analógicos pone a disposición del público en su web oficial una herramienta online que permite a los usuarios calcular el costo de digitalización de bobinas de formato de vídeo Super 8 de manera instantánea y personalizada La calculadora de presupuestos de Globamatic no solo facilita la creación de un presupuesto para el paso de formatos de vídeo Super 8 a digitales, sino que también extiende su servicio a otros formatos como VHS, VHSC, 8mm, Digital 8, Mini DV, así como diapositivas, betamax, CD, DVD y cassettes. Este servicio es especialmente relevante hoy en día, cuando muchos hogares tienen colecciones valiosas de recuerdos en formatos que corren el riesgo de deterioro o que ya no son compatibles con los dispositivos modernos.

Esta herramienta, accesible a través de la URL https://www.globamaticmedia.com/calculadora/, representa un avance significativo en la accesibilidad y la facilidad de preservación digital de recuerdos valiosos de manera independiente.

La calculadora online de Globamatic ofrece una interfaz intuitiva donde los usuarios pueden ingresar la duración en minutos de sus bobinas Super 8 para recibir un presupuesto instantáneo sobre el importe de la digitalización de los mismos. La herramienta es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede facilitar procesos que tradicionalmente requerían más tiempo y esfuerzo. Además, esta herramienta gratuita garantiza total transparencia en la información de precios y permite a los usuarios obtener presupuestos instantáneos, sin la necesidad de esperas o consultas telefónicas.

Desde la calculadora de Globamatic, se pueden confirmar pedidos directamente: Una vez satisfechos con el presupuesto, los usuarios pueden confirmar su pedido en el momento, agilizando el proceso de digitalización y aprovechando los datos previamente introducidos.

Una de las características más destacadas de la oferta de Globamatic es la opción de reserva sin compromiso, lo que significa que los clientes no necesitan realizar pagos por adelantado. Además, la empresa facilita aún más el proceso ofreciendo un servicio de recogida a domicilio, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos para los clientes y asegurando que los medios frágiles sean manejados de manera profesional y segura desde el inicio.

Este enfoque centrado en el cliente y en la facilidad de uso, es parte de la misión de Globamatic de hacer accesible la preservación digital a tantas personas como sea posible, asegurando que los recuerdos valiosos se mantengan vivos en formatos modernos y seguros para las futuras generaciones.

Las últimas incorporaciones a esta calculadora online fueron: la posibilidad de presupuestar la digitalización del formato CD y del formato DVD, así como la posibilidad de añadir al pedido cassettes de audio.