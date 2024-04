Los avances más recientes en tecnología de realidad virtual, por Zero Latency

La realidad virtual ha cambiado por completo el concepto de las personas sobre el mundo digital, quienes han pasado de las pantallas estáticas a una inmersión completa mediante gafas revolucionarias.

Esta inmersión consiste en generar en los usuarios la sensación de encontrarse en otro mundo con el cual pueden interactuar y ver cosas increíbles. Asimismo, esta nueva realidad se ha convertido en una estrategia de negocio para mostrar productos, servicios e información de empresas de forma impactante.

Actualmente, Zero Latency se encuentra entre las compañías especializadas en tecnologías de realidad virtual aplicadas a la industria de los videojuegos.

La realidad virtual y su avance en la última década Las tecnologías de realidad virtual han estado presentes desde los años 90 con la creación de máquinas y visores para ofrecer experiencias digitales inmersivas. Sin embargo, la innovación actual de esta nueva realidad empezó hace poco más de una década en el año 2010 con los oculus rift creados por Palmer Lucky y John Carmack. Estos visores de realidad virtual fueron promocionados por Palmer en 2012 mediante un kickstarter para conseguir financiación.

En el año 2014 oculus rift capta la atención de la corporación Facebook, la cual inició una revolución que dio al lugar al lanzamiento de productos y servicios VR innovadores. Por ejemplo, Samsung publicó sus nuevos dispositivos Samsung Gear VR y HTC lanzó en 2016 los primeros visores con sensores incluidos.

Para el 2019 Facebook ya estaba ganando millones con su proyecto Oculus Quest y en 2021 PlayStation anunciaba PlayStation VR2.

Actualmente, la revolución continúa con los Meta Quest 3 para realidad virtual y mixta (aumentada + virtual), PlayStation VR y HTC Vive VR.

Zero Latency, especialistas en realidad virtual free-roam La realidad virtual ha tenido un impacto tan grande en la sociedad digital moderna que han surgido propuestas de empresas de todos los tamaños y sectores. Un ejemplo de ello es Zero Latency, una compañía centrada en ofrecer experiencias inmersivas de esta nueva tecnología para los amantes de los videojuegos. Específicamente, esta compañía opera mediante la modalidad free-roam para diferenciarse de su competencia y ofrecer soluciones aún más impactantes, reales y emocionantes. La modalidad free-roam consiste en jugar en un espacio abierto con el equipo necesario para interactuar con la realidad virtual. Este espacio permite a los jugadores moverse libremente mediante combates con zombies, alienígenas, robots, personas y todo tipo de enemigos u obstáculos presentes en los juegos de Zero Latency. El equipo mencionado está compuesto por unas gafas VR 4K proporcionadas por HTC, armas de combate y cascos con sonido envolvente para generar una inmersión completa.

Los juegos free-roam VR de Zero Latency trasladan a los jugadores al interior de un mundo virtual con el que estos pueden interactuar a través de sus gafas, armas y cascos de comunicación.

En la actualidad Zero Latency cuenta con más de 100 centros operativos en 30 países, en España se pueden encontrar en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Terrassa, Valencia y Málaga, las reservas para sus experiencias se realizan de forma online a través de su página web