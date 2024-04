Caltion se posiciona en España para impulsar la innovación en SAP S/4 y SAP Business one con talento remoto

Frente a la escasez de talento especializado en SAP: Con la industria tecnológica en un punto de inflexión, la transición hacia plataformas avanzadas como SAP S/4HANA y SAP Business One 10 está creando una demanda sin precedentes de profesionales SAP en España. La empresa Caltion, operando en el país desde el año pasado, emerge como la solución estratégica frente a la falta de especialistas locales.

El impacto del trabajo remoto en el talento disponible: La tendencia global hacia el trabajo remoto ha incentivado a los profesionales españoles a buscar oportunidades en mercados extranjeros con mejores remuneraciones, resultando en una notable escasez de talento en el sector local. En respuesta, Caltion ha integrado profesionales de Argentina y otros países de Latinoamérica, garantizando así el suministro de expertos necesarios.

La ventaja de los equipos de desarrollo externos: Caltion ofrece la configuración de equipos de desarrollo externos a demanda, permitiendo a las consultoras especializadas en SAP e incluso clientes que trabajan con SAP S/4 HANA, SAP R3 y SAP Business One, adaptar sus capacidades rápidamente y sin los costos fijos asociados a la contratación permanente. Este modelo no solo ofrece flexibilidad y acceso a habilidades especializadas, sino que también reduce significativamente los costos operacionales y los tiempos de implementación.

Tiempos para disponibilizar el equipo Con un proceso estructurado y eficiente, Caltion establece un equipo a demanda en un plazo de aproximadamente 27 días.

Empiezan en el Día 1, estableciendo una sólida comprensión de los requerimientos específicos del cliente.

Al siguiente día, se enfocan en detallar las especificaciones técnicas y evaluar la compatibilidad cultural.

Entre el Día 4 y el 14, se dedican a identificar y seleccionar los expertos SAP más adecuados.

Llegado el Día 15, presentan una selección cuidadosa de candidatos al cliente.

En el Día 20, llevan a cabo el onboarding del outsourcing, incluyendo un período de prueba para garantizar una integración exitosa.

Finalmente, en el Día 27, formalizan la contratación y establecen un ciclo de reuniones para el seguimiento constante del proyecto.

Una apuesta por la integración cultural y el conocimiento técnico: “Nuestro compromiso es apoyar a las consultoras y clientes que necesiten recursos SAP en España. Para ello, aportamos profesionales de LATAM que lideran en tecnología y comprenden íntimamente la cultura y el idioma local. Este equipo no solo llenará el vacío de expertos requeridos, sino que también tomará un papel activo en la formación de nuevos consultores SAP en el país,” destaca el Director de Caltion.

Un catalizador para la innovación en SAP: La estrategia de Caltion de integrar talento internacional de manera flexible contribuye a fortalecer su presencia en el mercado de consultoría SAP en España, especialmente entre las empresas que utilizan SAP Business One. Más allá de enfrentar los desafíos tecnológicos actuales, esta metodología incentiva la innovación continua, fundamental para el crecimiento económico del país.

Para enterarse de las últimas novedades, se puede seguir a Caltion en LinkedIn o visitar su sitio web.