El 40% de los españoles aprovecha sus viajes para practicar deporte según ViajerosPiratas

Ha surgido una nueva tipología de viajero, los sporty travellers, para quienes el deporte gana peso a la hora de planificar un viaje Cada vez más españoles incorporan el deporte a sus rutinas, y esto se refleja en la necesidad de poder realizar actividad física también cuando viajan. Según los datos de ViajerosPiratas, la plataforma de viajes más visitada de España, el 40% de los españoles afirma practicar deporte cuando viaja. El turismo activo permite a los viajeros, no solo mantener las rutinas diarias, sino dedicar el tiempo de ocio a sus aficiones: running, ciclismo, surf, escalada, senderismo o la práctica de yoga o pilates. El poder practicar su deporte favorito o probar una nueva disciplina, aumenta la importancia a la hora de decantarse por un destino u otro (61%).

"Los datos reflejan una tendencia clara que se aleja del turismo de masas y se orienta cada vez más hacia experiencias adaptadas a las necesidades e intereses individuales de los viajeros. No solo respecto a las prácticas deportivas, sino también experiencias holísticas para cuidarse por dentro y por fuera", explica Pablo Santaella, Head of market de ViajerosPiratas.

Un nuevo tipo de viajer@, el sporty traveller

Además de los beneficios a nivel físicos y mentales que aporta, el deporte es una excelente oportunidad para conocer y conectar con nuevas personas con los mismos intereses. El 53% de los españoles aprovecha sus viajes para conocer gente que comparta su interés por las mismas disciplinas deportivas y por un estilo de vida saludable.

Entre quienes practican deporte durante sus viajes, el 60% adapta su rutina fit al destino elegido para poder explorarlo de una forma diferente; ya sea haciendo marcha nórdica, paddle surf, kayak o rutas en bicicleta. "De la misma forma que hay a quien le apasiona descubrir nuevos restaurantes y cafés cuando está de viaje, también se puede hacer "turismo de estudios y gyms". Es importante ver el deporte desde una nueva perspectiva, como un regalo que hacerse a uno mismo, para conectar con el cuerpo y sentirse mejor. Ya sea yoga, barre, CrossFit, bici o estiramientos, es igual. Además, mantener el metabolismo activo resulta de gran ayuda contra el jet-lag y mejora la calidad del sueño. Practicar deporte durante las vacaciones tiene todo el sentido, ya que es el momento que más haces las cosas que te hacen más feliz", explica Sidonie Geisweiller, fundadora y CEO de los centros The Barrefit® Studio

El sector hotelero observó que, tras la pandemia, los viajeros, especialmente los millennials (58%) requerían una mejor oferta deportiva y nutricional para poder mantener sus rutinas también durante su estancia. Por ello, cada vez más alojamientos implementan mejoras en sus instalaciones deportivas o cambios en su oferta gastronómica para adaptarse a las nuevas exigencias del público español. Gimnasios con equipamiento y máquinas de alta gama, contratación de profesionales de prestigio como personal trainers y maestros de yoga o pilates; así como una oferta gastronómica con menús fitness y platos proteicos son factores diferenciadores para este tipo de viajeros.

Destinos top para cada deporte

Cuando viajan, los españoles apuestan por el running, mientras que las españolas se inclinan por el yoga o el pilates. Ellas sueñan con correr por Central Park en Nueva York, inspiradas en series como Sex & The City y practicar yoga a orillas del mar como las protagonistas de Big Little Lies. Por su parte, ellos prefieren correr en paisajes naturales como la Sierra de Tramuntana en Mallorca. Ambos sexos se decantan por el senderismo para explorar el destino mientras practican deporte (74%).

ViajerosPiratas ha seleccionado destinos y rutas idóneas para practicar los deportes favoritos de los españoles cuando viajan:

• Yoga: en Rishikes, India, considerada como la cuna del yoga, se celebra el International Yogui Fest, uno de los más importantes a nivel mundial. La región de Chiang Mai en Tailandia, cuenta con cientos de centros de yoga, así como hoteles y resorts completamente adaptados y especializados en la práctica del yoga. Hawai propone una variante cada vez más popular, el yoga flotante, sobre una tabla en el mar o en una piscina. En España, Ibiza, Lanzarote y Tarifa son los destinos favoritos de los

yoguis con una gran oferta de alojamientos que ofrecen talleres y experiencias diseñadas para ellos.

• Senderismo: más allá del famoso Caminito del Rey, España cuenta con espectaculares rutas como la del Circ de Colomèrs, en el Valle de Arán; o la ruta del Cares, en los Picos de Europa en Asturias. Sin salir de la península se encuentra la ruta de los 7 valles colgantes, considerada una de las más bonitas de Europa en el Algarve (Portugal). Destacan también: en Perú, el Camino Inca hacia Machu Picchu o la ruta Yoshida en Japón.

• Running: En Europa, Viena es considerada la mejor ciudad del mundo para los runners por sus zonas verdes y bajas emisiones de CO₂. En las Cataratas del Niágara, la ruta Niagara Parkway, ofrece paisajes espectaculares en la frontera entre EE. UU. y Canadá. En España destaca la ruta Faja de las Flores en el Pirineo Aragonés, la ruta de Coll de Sa Gramola, que recorre la zona sur de la Sierra de Tramuntana mallorquina; o la ruta de Benijo a Roque Bermejo en Tenerife, para correr entre las montañas al borde del mar.