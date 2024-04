Ramón Bilbao apadrina la lista Forbes de ‘Los 100 más creativos en el mundo de los negocios 2024’

Barcelona, 26 de abril de 2024. En plena celebración de su centenario, Ramón Bilbao, bodega referente en España y de nuevo incluida en la selección de las ‘50 Marcas de Vino más Admiradas del Mundo’, mantiene su objetivo de seguir inspirando las mentes y paladares inquietos de los apasionados y curiosos del vino. Esta vez, lleva el espíritu innovador y creativo de sus vinos y de su marca al ámbito empresarial a través de una colaboración con Forbes para impulsar la lista Forbes de ‘Los 100 más creativos en el mundo de los negocios 2024’.

La curiosidad y la innovación no conocen límites y Ramón Bilbao es un ejemplo de ello. La bodega es reconocida por su enfoque único en la industria del vino, fusionando tradición con tecnología de vanguardia para crear experiencias extraordinarias. El compromiso con la excelencia y su pasión por la originalidad han posicionado a la marca como un referente en el mundo vinícola, inspirando a otros a redescubrir los límites de la creatividad en el mundo empresarial.

La lista anual de “Los 100 más creativos en el mundo de los negocios 2024”, de Forbes, que presenta una amplia gama de talentos y sectores, destaca a los líderes empresariales más innovadores en cada uno de sus campos, que abrazan la creatividad como motor fundamental del progreso. Entre los nombres a destacar dentro de la lista están Xabi Alonso, entrenador de fútbol; Marcos Granda, sumiller, jefe de sala y empresario; Miguel Olivares, presidente del Festival El Sol, o la conocida cantante y compositora Nathy Peluso.

La lista se presentó en la Fiesta Forbes, previa a los Premios Nacionales de la Creatividad que organizó c de c (Club de Creativos) en San Sebastián, donde un centenar de invitados tuvieron la oportunidad de degustar los vinos de esta bodega centenaria. De esta manera, Ramón Bilbao sigue fomentando y apoyando el talante descubridor, aquel que lleva a investigar, a experimentar, a retar lo establecido y a hacer las cosas excelentes en el ámbito de los negocios, del mismo modo que la marca lleva cien años haciéndolo con sus vinos.

Esta colaboración nace como un reconocimiento los cien talentos seleccionados, motivado por una filosofía compartida entre Ramón Bilbao y estos profesionales, que define la trayectoria y el ADN de la bodega: “cómo elevar la curiosidad al nivel de maestría”. Y es que esta lista destaca a los líderes empresariales más innovadores en cada una de sus áreas, lo que ha permitido a Ramón Bilbao asociarse al valor de la curiosidad a través de un factor clave en el éxito actual y futuro: la creatividad.

Esta colaboración forma parte de una gran campaña de reposicionamiento de la marca, basada en la curiosidad como eje central de su cultura vitivinícola para alcanzar vinos complejos de gran interés para la industria y el mercado, que ha sido lanzada el pasado 18 de diciembre en multitud de formatos y soportes bajo el claim ‘La curiosidad nos hace mejores’.