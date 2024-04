Check Point Software presenta sus resultados financieros del primer trimestre de 2024

Check Point Software ha anunciado sus resultados financieros para el primer trimestre a 31 de marzo de 2024 Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder en soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en IA, ha anunciado sus resultados financieros para el primer trimestre a 31 de marzo de 2024.

Primer trimestre 2024:

Ingresos totales: 599 millones de dólares, que supone el incremento del 6% interanual.

599 millones de dólares, que supone el incremento del 6% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 263 millones de dólares, un aumento del 15% con respecto al año anterior.

263 millones de dólares, un aumento del 15% con respecto al año anterior. Ingresos Operativos GAAP: 194 millones de dólares, lo que representa un 32% de los ingresos totales.

194 millones de dólares, lo que representa un 32% de los ingresos totales. Ingresos Operativos No-GAAP: 252 millones de dólares, es decir, un 42% de los ingresos totales.

252 millones de dólares, es decir, un 42% de los ingresos totales. EPS GAAP: 1,60 dólares, que refleja un incremento del 5% interanual.

1,60 dólares, que refleja un incremento del 5% interanual. EPS No-GAAP: 2,04 dólares, que se traduce en un incremento del 13% interanual. "El primer trimestre ha dejado excelentes resultados con ingresos y EPS superiores a los esperados. Se ha logrado un fuerte crecimiento de dos dígitos en los acuerdos de Infinity Platform, que ahora representan más del 13% de los ingresos totales. Los beneficios recurrentes agregados ahora representan el 83% del total," declaró Gil Shwed, Fundador y CEO de Check Point Software. "Introdujimos Quantum Force, una nueva línea de gateways de seguridad que refuerza la protección de todas las empresas, sea cual sea su tamaño, con tecnología de firewall de próxima generación. Además, se han lanzado varios productos que incluyen Harmony SaaS para proteger plataformas SaaS y sus datos, e Infinity AI Copilot, un asistente de seguridad impulsado por IA que mejora la efectividad de la seguridad en las organizaciones".

Principales resultados financieros del primer trimestre de 2024

Ingresos totales: 599 millones de dólares, frente a 566 millones en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 6%.

599 millones de dólares, frente a 566 millones en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 6%. Ingreso de explotación GAAP: 194 millones de dólares, comparado con 200 millones del primer trimestre de 2023, lo que representa un 32% y un 35% de los ingresos del primer trimestre de 2024 y 2023, respectivamente.

194 millones de dólares, comparado con 200 millones del primer trimestre de 2023, lo que representa un 32% y un 35% de los ingresos del primer trimestre de 2024 y 2023, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 252 millones de dólares, que fueron 238 millones en el primer trimestre de 2023, que representan el 42% de los ingresos en el primer trimestre de 2024 y 2023.

252 millones de dólares, que fueron 238 millones en el primer trimestre de 2023, que representan el 42% de los ingresos en el primer trimestre de 2024 y 2023. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 33 millones de dólares frente a 35 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.

33 millones de dólares frente a 35 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP: ingresos GAAP netos de 184 millones de dólares al igual que en el primer trimestre de 2023. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,60 dólares frente a los 1,52 dólares del mismo periodo en 2023, un aumento del 5% interanual.

ingresos GAAP netos de 184 millones de dólares al igual que en el primer trimestre de 2023. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,60 dólares frente a los 1,52 dólares del mismo periodo en 2023, un aumento del 5% interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP: los ingresos netos no-GAAP fueron de 235 millones de dólares en este primer trimestre frente a los 218 millones de dólares de 2023. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,04 dólares comparados con los 1,80 dólares en el primer trimestre de 2023, un 13% de aumento tras un año.

los ingresos netos no-GAAP fueron de 235 millones de dólares en este primer trimestre frente a los 218 millones de dólares de 2023. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,04 dólares comparados con los 1,80 dólares en el primer trimestre de 2023, un 13% de aumento tras un año. Ingresos diferidos: a 31 de marzo de 2024, los ingresos diferidos fueron de 1.826 millones de dólares versus los 1.797 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone un crecimiento interanual del 2%.

a 31 de marzo de 2024, los ingresos diferidos fueron de 1.826 millones de dólares versus los 1.797 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone un crecimiento interanual del 2%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 3.053 millones de dólares a 31 de marzo de 2024, en comparación con los 2.960 millones de dólares del 31 de diciembre de 2023.

3.053 millones de dólares a 31 de marzo de 2024, en comparación con los 2.960 millones de dólares del 31 de diciembre de 2023. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue de 361 millones de dólares, comparado con los 386 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

el flujo de tesorería fue de 361 millones de dólares, comparado con los 386 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Programa de recompra de acciones: durante el primer trimestre de 2024, la compañía recompró aproximadamente 2.0 millones de acciones con un coste total de aproximadamente 325 millones de dólares. Información sobre la videoconferencia

Check Point Software ha organizado una videoconferencia con la comunidad de inversores el 25 de abril de 2024, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la repetición de la videoconferencia se puede visitar el sitio web: www.checkpoint.com/ir.

Programa de participación en la conferencia de inversores del segundo trimestre:

2024 RSA Analyst/Investor Booth Tours 7-8 de mayo de 2024, SF, CA Conferencia anual Tecnología, Medios y Consumo Needham 16 de mayo de 2024, Virtual Conferencia anual Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 20-22 de mayo de 2024, Boston, MA Conferencia anual israelí Oppenheimer 26 de mayo de 2024, Tel Aviv, Israel Conferencia anual Cowen TMT 29 de mayo de 2024, NY, NY Cumbre de software Jefferies 30 de mayo de 2024, Newport Coast, CA Conferencia global Tecnología, Medios y Consumo global Baird 2023 4 de junio de 2024, SF, CA Conferencia Tecnología Bank of America Merrill Lynch 2023 5-6 de junio de 2024, SF, CA Conferencia de inversores del Nasdaq 11 de junio de 2024, Londres, Reino Unido Los miembros del equipo de administración de Check Point Software presentarán estas conferencias y conversarán sobre las últimas estrategias e iniciativas de las empresas. Estas conferencias estarán disponibles también vía webcast en la página web de Check Point Software. Para escuchar las presentaciones y mantenerte actualizado, se puede visitar www.checkpoint.com/ir.