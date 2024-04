Quién es la mujer de éxito que hay detrás del imperio de la belleza low cost que más vende en España

Así ha conseguido superar los 10 millones de unidades vendidas en el último año esta firma de belleza (low cost).

Empezó con un capital inicial de apenas 3.000 € y el pasado 2023 llegó a superar los 10 millones de unidades vendidas. Así es You Are The Princess, la firma creada por Carlota Pérez Saez tras un largo recorrido como emprendedora en diferentes sectores, desde la venta de muebles, los accesorios de moda y, finalmente, los de belleza.

You Are The Princess es la firma que ha conquistado el mercado de la belleza con productos que van más allá de lo convencional, ofreciendo una experiencia única a sus clientes. Fundada hace 15 años por una emprendedora visionaria, la empresa ha experimentado un ascenso meteórico desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un referente en el sector de la belleza con 55 empleados. ¿El secreto? Una gran ilusión y mucha confianza en el proyecto.

Su misión desde el principio ha sido sorprender y deleitar a sus clientes, ofreciendo productos de alta calidad a precios muy asequibles. Este compromiso con la excelencia se refleja en cada aspecto de su negocio, desde la selección de materias primas hasta el diseño de productos innovadores que destacan en un mercado hoy en día saturado. De hecho, una de las claves de su éxito radica en su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y anticipar las tendencias emergentes.

“El mercado es el mundo y las RRSS han dado un vuelco al mundo beauty en ese sentido. Se hacen virales productos que no están disponibles en España, por ejemplo, y los clientes pueden adquirirlos online o nosotros tenemos la oportunidad de darles algo mejor, y el reto es hacer que siempre nos elijan a nosotras”, explica su fundadora. Esto ha hecho que la empresa haya logrado mantenerse competitiva en un entorno empresarial cada vez más desafiante. Su modelo de negocio único, que combina un equipo talentoso de diseño, compras, logística y marketing, le ha permitido actualmente lanzar al mercado más de 100 productos únicos cada mes, generando una demanda insaciable entre sus clientes.

Productos que se han diversificado hasta el punto de ir más allá de la cosmética y los accesorios de belleza, llegando a un amplio catálogo de gadgets tecnológicos, ropa interior moldeadora, accesorios adhesivos que sustituyen al sujetador tradicional, juguetes sexuales, lencería sexy, accesorios para mascotas… Un total que supera las 5.000 referencias en el mercado.

Más allá de su éxito comercial, You Are The Princess destaca por su compromiso con la satisfacción del cliente y la transparencia en sus prácticas comerciales. Con una filosofía basada en la honestidad y la calidad, la empresa se ha ganado la confianza y lealtad de millones de clientes en todo el mundo. Su presencia en las redes sociales, donde interactúan activamente con su audiencia, ha contribuido en gran medida a su crecimiento y reconocimiento global, estando presente en 8 países (España, Portugal, Italia, Andorra, Francia, Chile, Bolivia, Colombia) y en pleno proceso de expansión internacional como principal objetivo, creando nuevas marcas, lanzando novedades cada semana que llegan a los consumidores también de la mano de los retailers de belleza más importantes del país como Primor, Maquillalia, DIA, Grupo Ifa, Wells, Planeta, El Corte Inglés, Hipercor, Prima Prix, entre muchos otros.

En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, las Princess no tienen miedo a adaptarse a las diferentes necesidades, hábitos de consumo y novedades del mercado. El principal motor para ello no solo es no atarse a nada, también un enfoque proactivo y un espíritu innovador que les ayude a superar estos desafíos y seguir creciendo en los próximos años.

Con un crecimiento a nivel de producto del 17% en el último año y una proyección de expansión sin límites, You Are The Princess cuenta con más de 240 millones de visualizaciones en TikTok y se ha consolidado como una fuerza imparable en el mundo de la belleza, demostrando que el talento, la dedicación y la atención al consumidor pueden convertir los sueños en realidad.