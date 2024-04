Los chicos no lloran, pero sí usan cremas

En pleno siglo XXI el aspecto físico, la apariencia y el lucir bien es ya tan importante como el café que tomas cada mañana. En sintonía con esto, el skincare, ya no es un territorio desconocido para los hombres y deja de ser una práctica exclusiva de las mujeres. ¡Los hombres también están entrando en la carrera del cuidado de la piel con la misma determinación que cuando empezaron con la depilación!!

Sí, amigos, hay que decir adiós a esos días en los que una simple pastilla de jabón (de Lagarto) era todo lo que se necesitaba. Los tiempos han cambiado, y ahora el primo, el padre y hasta el vecino están invirtiendo tiempo, dinero y energía en el cuidado de su piel. ¡Y no es solo una tendencia pasajera, es una revolución que ha llegado para quedarse!

Entonces, ¿hay algo qué esté impulsando este cambio de mentalidad? Podría decirse que sí y aquí se pueden encontrar algunas de estas razones:

La metrosexual era: ¿Quién no recuerda cuando el término "metrosexual" era tan nuevo como un iPhone recién lanzado? Bueno, parece que se quedó por aquí. Los hombres modernos son más conscientes de su apariencia que nunca, y eso incluye el cuidado de su piel.

Influencers y celebridades: Los hombres ya no tienen miedo de admitir que toman consejos de belleza de sus influencers favoritos en las redes sociales o de las estrellas de cine y televisión. Porque sí amigos, los hombres también utilizan las redes sociales para este tipo de cosas y se dejan guiar en rutinas de cuidado de la piel hasta productos recomendados. Los hombres están más abiertos que nunca a seguir el ejemplo de sus ídolos.

El auge de la cosmética masculina: Las marcas cosméticas han sabido darse cuenta de que, además del público femenino, había un nicho de mercado poco desarrollado entre los hombres. Ahora existen productos específicos, pensados y diseñados para el cuidado de la piel masculina. Desde cremas hidratantes con acabados mate hasta mascarillas faciales diseñadas en 2 partes específicamente para los hombres con barba. En definitiva, una amplia gama de productos disponibles para satisfacer las necesidades de los hombres modernos.

El deseo de lucir joven y fresco: ¿Quién dijo que el envejecimiento era solo una preocupación de las mujeres? Los hombres también quieren verse bien a medida que envejecen, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener esa apariencia juvenil y fresca. ¡El cuidado de la piel es una parte importante de ese plan maestro para desafiar al tiempo! Porque lo que no se cuida de joven, no se podrá arreglar cuando se haya pasado la barrera de los 50.

Entonces, ¿qué rutinas de skincare están haciendo exactamente los hombres para cuidar la piel? Pues desde Siwon Men Care, la marca española que ha revolucionado el mundo de la cosmética masculina, ayudan con esto.

Limpieza diaria: Adiós la simple pastilla de jabón. Los hombres están invirtiendo en limpiadores faciales diseñados específicamente para su tipo de piel, que tiende a ser más gruesa y a sufrir más por el afeitado. Para eso, ofrecen el Splash Foam Party, un limpiador facial en espuma, con olor a fruta y provoca una sensación de frescor inmediato. Después de todo, ¡una buena limpieza es la base de una piel sana y radiante!

Hidratación facial: Los hombres también están reconociendo la importancia de hidratar su piel con productos específicos para la cara para mantenerla suave y flexible. Desde cremas hidratantes básicas hasta sérums creados a base de ingredientes activos como la niacinamida o el ácido hialurónico. En Siwon se encontrará la Dragon Shot, un cóctel de principios activos que hidratan de verdad como la niacinamida, ácido hialurónico o la sangre de Dragon. Además, su textura water-cream hace que la absorción sea inmediata y proporcionando un acabado mate, sin brillos.

Protección solar: ¡El sol no entiende de personas! Es ahora, cuando los hombres están tomando en serio la protección contra los daños del sol usando protector solar todos los días, incluso en días nublados, porque sí, la protección solar hay que llevarla los 365 días del año. Para eso, Siwon pone al alcance el Handsomefyer Sun, una crema todo en 1 que hidrata y ayuda a suavizar arrugas, igualar el tono de piel y lleva SPF50 de amplio espectro UVA+UVB. Después de todo, nadie quiere parecer una langosta quemada o lucir tan arrugado como una pasa.

Tratamientos especializados: Desde exfoliantes, como el Coffee Crush; mascarillas faciales, como las Heroes Recharching Mask; sérums antiedad, como el Wow Young; hasta contornos de ojos, como el Banzeye; los hombres están experimentando con una variedad de tratamientos para abordar problemas específicos de la piel, como el acné, la piel grasa o la sequedad o las bolsas y ojeras. ¡Después de todo, una piel sana es una piel radiante!

En resumen, el cuidado de la piel ya no es solo cosa de chicas. Los hombres están entrando en el juego de la belleza con toda su fuerza y Siwon ofrece una amplia gama de cremas que no pringan y hacen de la rutina de skincare un momento de disfrute máximo. Así que, no hay que tener miedo de invertir un poco de tiempo y esfuerzo en el cuidado de la piel. ¡Después de todo, la piel lo merece!