INDIBA lidera la innovación en fisioterapia y rendimiento deportivo

La primera edición de "Movement is Life", que se celebró el viernes 19 de abril de 2024 en el emblemático Estadio Mestalla de Valencia, marcó un hito en el campo de la fisioterapia y el rendimiento deportivo Organizado por INDIBA, este evento reunió a más de 150 profesionales y un gran número de ponentes destacados del deporte profesional y la rehabilitación.

La jornada se dedicó a la innovación y a la relevancia del papel del fisioterapeuta tanto en el entorno deportivo como en la rehabilitación funcional.

Durante el evento, que puso el foco en el avance en el tratamiento de patologías músculo-esqueléticas en el ámbito de la fisioterapia funcional y la optimización del rendimiento deportivo, se presentaron resultados clínicos en la combinación de tecnologías y técnicas de vanguardia, y se favoreció el intercambio de conocimientos con sesiones de mesa redonda con la participación de los asistentes.

"Movement is Life" ofreció una agenda rica en contenidos teóricos y prácticos, incluyendo tecnologías avanzadas como INDIBA y K-Laser para el tratamiento de lesiones musculares, tendinopatías del tren inferior, mejora de la funcionalidad y la reducción del dolor.

La participación de ponentes de renombre, incluyendo al Dr. Pedro López, Jefe de Servicios Médicos del Valencia C.F y Crys Dyaz, Fisioterapeuta, entrenadora y Directora General de Crys Dyaz & Co. y SaludFem, subrayaron el compromiso del evento con la excelencia y la innovación.

Entre estas sesiones y ponencias se trataron interesantes temas como:

La importancia de las primeras fases en la lesión de LCA (Sr. Albert Torner).

Sinergias de PRP y radiofrecuencia INDIBA en patología de rodilla (Sr. Jordi Torras).

Estrategias de Prevención Activa con INDIBA de las lesiones de rodilla (Sra. Lis Diez).

Optimizando el Tratamiento de las Lesiones Musculares en el Fútbol: Enfoque en Protocolos para Isquiotibiales (Dr. Pedro López / Sr. José Luis Estellés).

Nuevas líneas de investigación en la prevención y tratamiento de tendinopatías del tren inferior (Dr. Santiago N. Ledesma).

Patología del recto anterior de proximal a distal (Sr. Salva Bertomeu).

Abordaje de las patologías del pie con radiofrecuencia y láser (Dr. Jerónimo Benavent).

Impulsando el Rendimiento Deportivo: La Importancia de la Activación del Pie con INDIBA en los Gestos Deportivos (Sra. Ana Medina).

Lesiones musculares en el Tenista (Sra. Esther Gómez / Sr. José Beteta) Fuera del contenido puramente académico, también se contó con la participación excepcional de Crys Dyaz con una charla enfocada a estrategias para Potenciar el Negocio de los Fisioterapeutas.

En palabras de Francisco Delicado y Guillem Carrión, gerentes de Activa Suministro Médico (distribuidores de INDIBA y K-Laser en la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Cuenca): "estamos inmensamente orgullosos del éxito obtenido con 'Movement is Life'. Celebrar este evento en un lugar con tanta historia y relevancia como el Mestalla no solo ha elevado el perfil de nuestro encuentro, sino que también ha enfatizado la importancia global de nuestro trabajo. La excelente acogida y el intercambio fructífero de experiencias y estrategias entre los asistentes superaron todas nuestras expectativas, consolidando este evento como un referente en la fisioterapia y el rendimiento deportivo".

Impacto y relevancia del lugar de celebración:

La elección de Mestalla para el evento proporcionó un escenario inspirador y significativo, destacando la importancia de la fisioterapia en el ámbito global y ofreciendo un entorno propicio para la innovación y el aprendizaje. Este lugar sirvió como un punto de encuentro perfecto para profesionales que buscan estar a la vanguardia de su campo.

En palabras de Pablo Ramos, director nacional de ventas de INDIBA, "la respuesta entusiasta de los participantes ha sido abrumadora, evidenciando la creciente demanda de foros de este calibre que promueven el intercambio de conocimiento avanzado y las últimas tendencias en fisioterapia y rendimiento deportivo. INDIBA ya está en proceso de planificar futuras ediciones, con el objetivo de superar el éxito de este evento inaugural y continuar liderando el camino en innovación y educación profesional".