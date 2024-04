Puigcerdà se prepara para acoger la tercera edición del festival Occident Summerfest Cerdanya

Uno de los establecimientos turísticos mejor comunicados con el lugar donde se celebrará el festival, es el Hotel Esquirol, un alojamiento acogedor y familiar, situado en el municipio de Llívia, a escasos cinco kilómetros de Puigcerdà Con la llegada del verano, la Cerdanya se viste de fiesta para recibir la tercera edición del festival Occident Summerfest Cerdanya, consolidándose como el evento cultural más destacado de la comarca. Del 17 al 26 de agosto, Puigcerdà se transforma en el epicentro de la música y la diversión, acogiendo a artistas de renombre nacional e internacional en un entorno natural incomparable.

Enclavado en el idílico paraje del Camí de Sant Marc de Puigcerdà, el festival se erige como el escenario perfecto para vivir en directo los conciertos de artistas de primer nivel y sumergirse en un ambiente festivo y acogedor.

La programación de este año promete emociones sin límites, con la participación de destacados grupos y artistas que harán vibrar a todos los presentes. Desde el pop fresco de Estopa hasta la potente energía de Amaral, pasando por la emotividad de Luz Casal y el ritmo contagioso de Taburete, cada jornada del festival promete ser un viaje inolvidable a través de la música.

Álvaro de Luna y Marlon serán los encargados de inaugurar la tercera edición del evento el 17 de agosto, con un cartel que incluye para los días siguientes a ABBA The New Experience (18 de agosto), El Pot Petit amb la Black Music Big Band (19 de agosto), The Tyets (20 de agosto), Luz Casal (21 de agosto), Amaral (22 de agosto), Joan Dausà (23 de agosto), Taburete (24 de agosto), y Estopa (26 de agosto).

Y para aquellos que deseen vivir esta experiencia en su máxima plenitud, el Hotel Esquirol se presenta como la opción ideal de alojamiento. Situado en el encantador municipio de Llívia, a escasos cinco kilómetros de Puigcerdà, este acogedor y familiar establecimiento turístico ofrece una ubicación privilegiada que permite a sus visitantes disfrutar de todas las comodidades y servicios para una estancia de relax y tranquilidad en plena naturaleza.

"Esta nueva edición del festival será un gran atractivo turístico para la temporada de verano, enriqueciendo la oferta de ocio de La Cerdanya con la participación de destacados artistas del panorama actual", afirma Edu Vidal, gerente del alojamiento turístico.

Durante el verano, la comarca ofrece un amplio abanico de propuestas familiares, para disfrutar de las montañas del Pirineo, practicando senderismo, o disfrutando de magníficas rutas en BTT eléctricas, consolidándose como un destino de primer orden para el turismo familiar, deportivo y de aventuras. "En el hotel ofrecemos 11 rutas en BTT eléctricas para todo tipo de niveles, desde principiantes, a rutas más exigentes. Además, aconsejamos de forma personalizada las mejores rutas, dependiendo del nivel del grupo", concluye Vidal.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, dispone de 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel cuenta con un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquís, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.