DMA y los cambios de Google Search; ¿Una intervención oportuna o demasiado tarde?

Barcelona - 26 de abril de 2024 - Mientras la Unión Europea aplica la Ley de Mercados Digitales (DMA) para regular a los gatekeepers de internet, Google responde con cambios destinados a mejorar la experiencia del usuario y la visibilidad de los participantes en el ecosistema. Partoo, una plataforma de conversión todo en uno, ha realizado un análisis en profundidad de cientos de consultas para comprender las implicaciones de los ajustes de Google en el SEO local.

"La DMA representa un paso necesario para fomentar la competencia leal en el panorama online", afirma Thibault Renouf, CO-CEO de Partoo. "Sin embargo, preocupa que estas medidas puedan haber llegado demasiado tarde para las empresas y los consumidores europeos".

El análisis de Partoo revela que, aunque la implementación por parte de Google de los resultados enriquecidos y los datos estructurados pretende mejorar la visibilidad, persisten los problemas. Los “Places sites” que aparecen en los nuevos resultados enriquecidos ofrecen una alternativa al Local Pack tradicional, pero se quedan cortos en varios aspectos, como la experiencia del usuario, la localización, el diseño de la interfaz y la calidad de los datos.

La experiencia usuario: navegar por los directorios supone un reto para los usuarios, ya que necesitan hacer varios clics para acceder a la información deseada, lo que resulta en una experiencia de navegación pesada.

La localización: las búsquedas suelen carecer de contextualización, lo que complica el proceso de encontrar información relevante adaptada a las ubicaciones y preferencias específicas de los usuarios.

La interfaz de usuario: con frecuencia, los directorios carecen de mapas, contienen demasiada publicidad y presentan interfaces desordenadas, lo que dificulta que los usuarios localicen rápida y fácilmente la información deseada.

La calidad de los datos: los directorios se esfuerzan por garantizar la exactitud y actualidad de la información de la empresa, lo que provoca posibles imprecisiones e incoherencias en los resultados de búsqueda, disminuyendo la confianza y satisfacción de los usuarios.

La dependencia de alternativas como directorios y sitios web de comparación plantea cada vez más problemas a las empresas. Aunque pueden servir como alternativas, la calidad de los datos en estas plataformas es a menudo deficiente, lo que las convierte en resultados menos relevantes para los usuarios. Además, algunos de estos sitios web no son libres de editar la información, y la información detallada es un aspecto clave del SEO local y la satisfacción del cliente.

"A pesar de los posibles cambios de tráfico en los perfiles de empresa de Google, el impacto de los "Places sites" sigue siendo mínimo, ya que los usuarios los ignoran en su mayoría", señala Renouf. "Persisten las dudas sobre si la DMA fomenta la competencia a expensas de los consumidores y los puntos de venta". Las continuas pruebas del algoritmo de Google subrayan la importancia de que las empresas adapten sus estrategias de SEO local. Aunque Google Maps no se ve afectado por la DMA, las empresas deben dar prioridad a la optimización de su presencia tanto en Google Search como en Google Maps para captar clientes europeos de manera eficaz.

"Los resultados de los test de Google son dinámicos y las empresas deben adaptarse para mantener su presencia online", aconseja Renouf. "Mientras que algunas pueden ver mejorada su visibilidad, otras pueden enfrentarse a dificultades para mantenerse en el ranking".

Para empresas que desean navegar por el cambiante panorama digital, Partoo ofrece soluciones a medida para optimizar la presencia online y mejorar la visibilidad en los resultados de búsqueda locales.

Acerca de Partoo Partoo permite a las empresas y marcas gestionar su presencia online a través de múltiples plataformas digitales. Como una de las empresas líderes de SaaS con un equipo dinámico de 400 empleados, Partoo ofrece una solución digital integral que garantiza la precisión de la Información del punto de venta en más de veinte plataformas principales, como Google Maps, Waze, Facebook y Apple Maps.

Su innovadora plataforma agiliza la gestión de la presencia local, las reseñas de los clientes, la mensajería y el store locator (localizador de tiendas) para más de 350.000 puntos de venta en todo el mundo. Con un sólido conjunto de servicios, incluidas herramientas para gestionar las relaciones con los clientes basadas en IA, Partoo se dedica a impulsar la visibilidad y la interacción con los clientes para su variada clientela, que incluye nombres destacados como Toys R’ Us, El Corte Inglés, Conforama o Vitaldent.

Celebrando un hito de más de 30 millones de euros en ingresos recurrentes a finales de 2023, Partoo continúa expandiendo su huella en más de 150 países, revolucionando la transición digital para 1.200 marcas, punto de venta por punto de venta.

Para más información, se puede visitar la web de Partoo.