360 Clinics permite eliminar la grasa localizada no deseada en una sesión y sin cirugía con Lipo Láserfit Medical

La acumulación de tejido adiposo en distintas partes del cuerpo es normal en personas de todas las edades. Estos tejidos surgen en áreas sectorizadas donde se aloja la grasa, ya sea por acción genética, factores externos o cambios hormonales.

La acumulación excesiva de grasa es capaz de modificar la morfología corporal, aumentando la dimensión de algunas partes del cuerpo, ocasionando malestar. Es por esto que centros médico-estéticos como 360 Clinics han desarrollado procedimientos viables, económicos y menos invasivos que ayudan a eliminar los excesos de grasa y moldear el cuerpo.

Entre estos procedimientos destaca el Lipo Láserfit Medical, un tratamiento estético y ambulatorio, capaz de eliminar el tejido adiposo con tan solo un par de sesiones de trabajo.

Depósitos de grasa y procedimientos de eliminación Las piernas, el abdomen y los brazos son las áreas donde se suelen presentar depósitos de grasa más evidentes, aunque existen otras zonas donde es posible que el tejido se acumule. Si bien la implementación de rutinas de ejercicio constante y el acceso una dieta saludable, ayudan a perder peso y quemar grasas, existen áreas donde no es posible eliminar el tejido adiposo de forma natural, por lo que es recomendable complementar estas actividades con procedimientos estéticos o médicos que permitan la remoción de los depósitos indeseados.

El lipoláser es un procedimiento que ayuda a eliminar la acumulación de grasa que no se puede desechar de forma natural, presentándose como una alternativa viable para moldear el cuerpo y alcanzar la figura soñada. A diferencia de otros procedimientos estéticos, el lipoláser es un tratamiento no quirúrgico, por lo que su aplicación y recuperación es mucho más rápida y efectiva, ya que ofrece a los pacientes resultados favorables en poco tiempo.

El sistema utilizado para este procedimiento se compone de un equipo láser de baja frecuencia que se encarga de bioestimular las células adiposas, evitando la generación de nuevo contenido. Al inicio del tratamiento, el profesional realiza una pequeña incisión en el área seleccionada, para luego introducir una cánula diminuta que carga en su punta una guía luminosa de fibra óptica que permite recorrer los tejidos sin generar daños a otros órganos.

Durante este trayecto, la luz láser desprendida por la fibra óptica es capaz de diluir la grasa, convirtiéndola en líquido para su posterior evacuación de forma natural.

Servicios especializados con equipos de última tecnología 360 Clinics cuenta con un servicio de Lipo Láserfit Medical especializado que se caracteriza por el uso de láseres lipolíticos que ayudan a reducir la grasa localizada, esculpir el cuerpo y mejorar la apariencia general.

Para este centro médico-estético es muy importante que sus pacientes cuenten con alternativas viables y efectivas para moldear su figura, por medio de procedimientos asequibles y de bajo riesgo que se adapten a sus estilos de vida saludables.