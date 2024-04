EAVE, un referente en la movilidad sostenible con su flota de Volkswagen ID. Buzz

La empresa de energías renovables canaria incorpora 12 nuevas furgonetas 100 % eléctricas de la icónica marca, sumando un total de 22 unidades en su flota nacional.

En un momento crucial para la transición energética en España, EAVE, una empresa referente en el sector de las energías renovables con sede en Canarias, anuncia la ampliación de su flota de vehículos eléctricos. Esta acción refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el ámbito energético.

Con la incorporación de 12 nuevas furgonetas Volkswagen ID. Buzz Cargo, EAVE eleva su flota a un total de 40 vehículos eléctricos distribuidos a lo largo del territorio nacional. Este desarrollo posiciona a EAVE, no solo como la empresa con la mayor cantidad de Volkswagen ID. Buzz, sino con una de las mayores flotas de vehículos eléctricos de toda España, destacando una vez más por fomentar una logística eficiente y respetuosa con el medioambiente.

La selección de la Volkswagen ID. Buzz Cargo para expandir la flota de EAVE se basa en su diseño, autonomía y compromiso ambiental, reflejando los valores y estándares de sostenibilidad de EAVE. Estas furgonetas, ideales para las operaciones diarias de la empresa, encarnan la visión de EAVE de liderar el cambio hacia una movilidad libre de emisiones y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. En Canarias, la colaboración con el Grupo Domingo Alonso ha resultado en la adición de cuatro Volkswagen ID. Buzz Cargo adicionales, llevando el total en el archipiélago a 14 unidades. Esta colaboración subraya el compromiso de EAVE con la región y su futuro verde y autónomo. Durante la ceremonia de entrega en Tenerife, Josué García, socio fundador de EAVE y Gerente de Canarias, destacó la importancia de esta alianza: "La colaboración con el Grupo Domingo Alonso no solo fortalece nuestra flota, sino que también reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Juntos, estamos marcando un camino significativo hacia una movilidad más limpia y sostenible en el archipiélago". En el resto del territorio nacional, EAVE suma 12 Volkswagen ID. Buzz Cargo más, expandiendo su presencia en Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Sevilla, Madrid y Bilbao.

Desde su fundación en 2019, EAVE se ha destacado como un referente en la innovación en energías renovables y movilidad eléctrica, avanzando hacia una transición energética sostenible mediante la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, la promoción de la movilidad eléctrica y el desarrollo de proyectos en inteligencia artificial y reciclaje de baterías de litio. La compañía se encuentra a la vanguardia de la movilidad eléctrica, eliminando barreras para nuevos usuarios de vehículos eléctricos mediante servicios innovadores como el PreCheck.

Este servicio consiste en visitar al cliente antes de la compra del vehículo eléctrico para evaluar las capacidades de carga en su vivienda y resolver todas sus dudas in situ. Esta iniciativa pionera en el sector de los vehículos eléctricos, no solo demuestra, una vez más, el compromiso de EAVE con la sostenibilidad ambiental sino también con la comodidad y confianza de sus clientes. Para más información sobre EAVE y sus proyectos, se puede visitar su web.