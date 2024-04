Éxitos de los estudiantes de Creanavarra en concursos de diseño

Innovación, creatividad y originalidad son las claves de los proyectos desarrollados por los estudiantes de los Grados Oficiales de Diseño de Creanavarra Los estudiantes de los Grados Ofic  iales de Diseño de Creanavarra Arte Digital y Tecnología se han destacado por su éxito en los concursos más influyentes en el ámbito del diseño. La base de estos logros radica en la innovación, la creatividad y la originalidad que impregnan cada uno de sus proyectos.

Creanavarra Arte Digital y Tecnología, un Centro Oficial renombrado, se compromete firmemente con el desarrollo del talento y la excelencia académica en el diseño. La metodología adoptada en las aulas promueve la realización de proyectos de alta calidad, lo que ha llevado a los estudiantes a ganar premios importantes en el diseño a nivel nacional e internacional. Este enfoque ha posicionado a Creanavarra como un centro de referencia en la formación de carreras oficiales de diseño.

Éxitos destacados en los Grados Oficiales de Creanavarra A lo largo de más de 30 años de trayectoria educativa, Creanavarra y su alumnado han acumulado numerosos galardones y reconocimientos en diversas disciplinas del diseño. Estos éxitos son el resultado del esfuerzo conjunto de los estudiantes y un equipo docente compuesto por profesionales del diseño, que acompañan a los futuros diseñadores en su proceso creativo.

Premios en los PlayStation Talents para proyectos de diseño de videojuegos ‘One Last Breath’ y ‘The Silent Swan’, proyectos finales de carrera de estudiantes de Diseño y Creación de Videojuegos de Creanavarra, han sido reconocidos con el prestigioso premio ‘PlayStation Talents’. Esta iniciativa de Sony Interactive Entertainment valora el talento nacional y la calidad de los proyectos en el sector de los videojuegos. La participación y éxito continuo de los estudiantes de Creanavarra en los PlayStation Talents resalta la excelencia del centro.

Reconocimientos en Diseño Gráfico: wl ‘Laus’ de 2023 Uno de los premios que ha llenado de orgullo a Creanavarra fue el otorgado a Asier Leoz, estudiante de Diseño Gráfico, quien recibió el Laus de Plata en la categoría ‘Digital’. Los premios ‘Laus’ son considerados los Goyas del Diseño y son pocas las ocasiones en que estudiantes, estudios y centros logran obtener uno. En la reciente edición, el Trabajo Fin de Estudios de Asier Leoz, titulado ‘Micología Creativa’, fue galardonado, destacando por su enfoque innovador que combina la micología con la programación creativa.

Experiencias en estudios de Animación nominados a los Goyas Los estudiantes de la Carrera de Animación 3D y VFX de Creanavarra han tenido la oportunidad de realizar prácticas en estudios de renombre, como el Estudio Dr. Platypus and Ms. Wombat. Este estudio ha sido reconocido por trabajos como la nominación al Mejor Cortometraje en los premios Goya por ‘Amanece la Noche Más Larga’. Los estudiantes han contribuido en la producción de ‘Cafuné’, el próximo cortometraje del estudio, que aborda el tema del duelo migratorio.

Reconocimientos en Diseño de Interiores vinculados a firmas importantes En la Carrera de Diseño de Interiores, los estudiantes de Creanavarra han sido galardonados en concursos organizados por firmas relevantes en el diseño, como Antalia Cocinas y Saltoki Home. Estos reconocimientos destacan los proyectos innovadores y creativos desarrollados por los estudiantes, consolidando la reputación de Creanavarra en el ámbito del diseño de interiores.

El talento en moda: reconocimiento en el premio Remix de Peletería y el Museo del Traje El talento de los estudiantes de Creanavarra trasciende fronteras, logrando presencia en eventos y espacios emblemáticos de la moda. Por ejemplo, el proyecto ‘Always África’ de la exalumna Alba Ciordia fue finalista en el concurso internacional de peletería REMIX en Milán. Además, el Museo del Traje de Madrid ha exhibido colecciones de estudiantes de Diseño de Moda de Creanavarra, destacando por su innovación y calidad.

Estos logros y reconocimientos no solo destacan la capacidad y el talento de nuestros estudiantes, sino que también son un reflejo de la calidad educativa que ofrece Creanavarra. La formación que proporcionamos está diseñada para fomentar la creatividad, la innovación y la excelencia técnica, pilares fundamentales en el competitivo mundo del diseño.

La educación en Creanavarra va más allá del aprendizaje teórico; se enfoca en una preparación práctica y aplicada que permite a los estudiantes enfrentarse a desafíos reales del sector, preparándolos para el éxito profesional.

Prácticas en empresa: un pilar de Creanavarra En Creanavarra, entienden profundamente la importancia de la experiencia práctica en la formación de sus estudiantes en cada uno de sus programas de grado.

Diseño Gráfico Como parte integral del grado en Diseño Gráfico, brindan la oportunidad de realizar prácticas en empresas reconocidas del sector. Estas experiencias permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos en proyectos reales y fomentar conexiones profesionales esenciales.

Diseño de Moda En el grado de Diseño de Moda, facilitan prácticas en destacadas marcas y diseñadores de moda, proporcionando un entorno real para que los estudiantes experimenten y creen su propia red de contactos en la industria de la moda.

Diseño de Interiores El programa de Diseño de Interiores incluye prácticas en estudios de diseño y empresas de arquitectura, donde los estudiantes pueden desarrollar proyectos prácticos y obtener una perspectiva valiosa del mercado laboral.

Animación 3D y VFX Los estudiantes del grado en Animación 3D y VFX tienen la oportunidad de realizar prácticas en estudios de producción y empresas de efectos visuales, lo que les permite aplicar técnicas aprendidas y colaborar en proyectos de alto nivel.

Diseño y Creación de Videojuegos En el ámbito del Diseño y Creación de Videojuegos, ofrecen prácticas en empresas líderes del sector, donde los estudiantes no solo aplican lo aprendido, sino que también establecen conexiones profesionales valiosas.

En Creanavarra, su compromiso va más allá de la formación académica; se esfuerzan por preparar a sus estudiantes para un lanzamiento exitoso en sus carreras profesionales en los dinámicos y diversos mundos del diseño y la creación digital.

Oferta académica de Creanavarra Arte Digital y Tecnología Grado Oficial en Diseño Gráfico (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Interiores (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Moda (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Videojuegos (Título Internacional, 3 + 1 cursos)

Grado Oficial en Animación 3D y VFX (Título Internacional, 3 + 1 cursos)