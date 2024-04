Nomadizers y WeRoad colaboran para sacar un viaje solo para aventureros

La web para viajeros, Nomadizers, y la agencia especializada en viajes en grupo para millennials, WeRoad, se han unido para diseñar un viaje solo apto para aventureros. Este viaje tiene como destino a Tailandia y requiere de una exigencia física intermedia. A propósito de esto, el ritmo es sostenido y hay trayectos medios y largos que se completan en un lapso de entre 3 y 6 horas.

Una propuesta diferente Esta propuesta es una opción ideal para las personas que buscan una aventura playera en Tailandia que garantice una completa inmersión en la naturaleza del lugar. Además, este itinerario no deja de lado ni la cultura local ni la diversión.

De Bangkok a Koh Tao y Koh Samui: los viajeros tendrán la oportunidad de conocer este país del Sudeste Asiático en todos sus aspectos, descubriendo su cultura, sus tradiciones y, sobre todo, sus hermosas islas... ¡de hecho, no es casualidad que este itinerario sea un Beach Life! Se incluyen visitas por los relucientes rascacielos y el ritmo frenético de Bangkok, sus mercados, su gastronomía y, por último, se podrán relajar en las playas de Koh Tao y Koh Samui.

En particular, el viaje de Nomadizers y WeRoad no incluye caminos excesivamente conocidos. En este sentido, no se visitan Phuket y otros destinos habituales. Ahora bien, no se puede evitar pasar por Bangkok, que es un poco la esencia de Tailandia y del sudeste asiático. De todas maneras, la estancia allí es breve, ya que rápidamente el itinerario continúa por la costa.

Una vez completada esta etapa, todo será mar. En este sentido, el viaje continúa en Koh Samui, donde se pasan varios días entre arena blanca y aguas cristalinas.

Mood del viaje Este itinerario es un Beach Life: mar, relax, diversión y excursiones por la naturaleza.

¿Qué se necesita para viajar a Tailandia? Para acceder a este país hay que disponer de pasaporte en vigor y con vigencia mínima de 6 meses desde la entrada. En cuanto al visado, esto no es necesario para estancias menores a 30 días.

Más allá de esto, es recomendable comprobar los requisitos exigidos por la compañía aérea elegida para viajar al país. Para más información, es posible visitar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC). A su vez, es recomendable que los viajeros que proceden de un país diferente a España accedan a la web de exteriores correspondiente, ya que los requisitos pueden cambiar.

Por último, este viaje empieza y termina en Bangkok. El encuentro inicial se produce alrededor de las 18 horas el primer día del viaje.

Para apuntarse a este viaje diseñado junto a la web de los viajeros, Nomadizers es necesario hacerlo a través de la página del viaje.