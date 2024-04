La mayor cita de ciberseguridad europea, RootedCON, aterriza por primera vez en Portugal

Expertos en ciberseguridad de reconocido talento a nivel nacional e internacional, se darán cita para tratar las últimas novedades del sector y sentar las últimas bases para continuar luchando contra el cibercrimen El más destacado congreso de ciberseguridad y tecnología de España y uno de los más relevantes de Europa, RootedCON, llega a Portugal, en la que será su primera edición en este país. El evento tendrá lugar durante los días 24 y 25 de mayo, en el Auditorio Fundación Oriente de Lisboa.

El objetivo de este congreso no es otro que el de crear un espacio de conocimiento en el que la comunidad de la ciberseguridad pueda hacer público sus últimos avances e investigaciones. Las entradas de Rooted Portugal ya están disponibles en el área de registro de la web de la propia organización. El call for papers (CFP), para todos aquellos interesados en participar como ponentes, ya está cerrado y la agenda definitiva se comunicará próximamente.

Aunando fuerzas contra el cibercrimen

Este año, RootedCON Portugal espera reunir alrededor de 350 expertos en seguridad. Aunque en esta ciudad el destacado congreso tiene un tamaño menor que el que realiza anualmente en Madrid, donde reúne a más de 6.000 profesionales, mantiene su premisa de neutralidad y su esencia de reunir a gran diversidad de perfiles.

Con ello, tanto profesionales de ciberseguridad en empresas líderes, como representantes de instituciones públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se darán cita para continuar sentando las bases que permiten a nivel nacional seguir luchando contra el cibercrimen.

Además, durante el día 24 de mayo, se llevarán a cabo las actividades formativas "Hardware Hacking" de David Meléndez & Gabriela García, y "Red Team Operations" de Eduardo Orriols, para interesados en ciberseguridad y cuyo acceso es independiente a la Rooted Portugal, en salas de la Fundación Oriente.

Como evento de referencia en el sector de la ciberseguridad a nivel europeo, Rooted Portugal contará con el apoyo de empresas líderes en el sector que hacen posible su puesta en marcha: Wazuh (patrocinador oro) y SIBS Cyberwatch by Multicert (patrocinador plata).

Las entradas del evento están disponibles en la página web de RootedCON. Con esta nueva edición, y tras su presencia en Panamá, el congreso continúa expandiéndose a nivel europeo e internacional.