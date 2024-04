Cómo abordar la producción pendiente en el traspaso de una clínica dental

El traspaso de una clínica dental también presenta desafíos, muchos de los cuales pueden ser superados con una planificación estratégica. Por ejemplo, es posible que algunos de los pacientes actuales estén en medio de un tratamiento (producción pendiente). Es importante comunicarse con ellos de manera abierta y honesta para tranquilizarlos y retenerlos, incluso durante la transición.

Además, es posible que se encuentren desafíos financieros, tales como los costes derivados de dichos tratamientos, la ejecución de los mismos o quién asumirá la responsabilidad de su ejecución y finalización. Es importante asegurarse de tener un plan sólido, y considerar la posibilidad de trabajar con un asesor para que oriente en la toma de decisiones.

Producción pendiente: qué es En el marco de una compraventa o traspaso de clínica dental, el concepto de “producción pendiente” adquiere una relevancia especial, dado que implica obligaciones preexistentes con pacientes cuyos tratamientos han sido ya cobrados, total o parcialmente, pero que aún no han sido ejecutados en su totalidad (la “producción pendiente”). Este escenario plantea interrogantes legales y financieros específicos que deben ser abordados adecuadamente en el contrato de compraventa para salvaguardar los intereses de todas las partes involucradas, incluidos los pacientes.

Cabe destacar que, en numerosas ocasiones, esta producción pendiente surge debido a la financiación de los tratamientos por parte de entidades financieras, situación en la cual el importe financiado es recibido directamente por la clínica, quedando así el tratamiento pendiente de ejecución. Este aspecto añade una capa de complejidad al proceso de traspaso, ya que implica la gestión de fondos recibidos específicamente para la realización de tratamientos aún no completados.

Uno de los aspectos más cruciales en el traspaso de una clínica dental es la gestión de dicha producción pendiente. Para garantizar una transición exitosa, es esencial tener en cuenta algunos factores clave. En este artículo, se desglosarán algunos de los puntos más destacados para ayudar a navegar por este proceso con confianza.

Aspectos legales y contractuales Definición y alcance Es fundamental que el contrato de compraventa incluya una definición precisa de qué se considera producción pendiente y cómo se cuantificará y gestionará durante la transición. Debe haber claridad respecto a si la producción pendiente incluye solo los tratamientos parcialmente ejecutados y cobrados, o también aquellos presupuestados pero aún no iniciados.

Responsabilidad y ejecución El acuerdo de compraventa debe establecer de manera clara y precisa quién asumirá el coste, la ejecución y la responsabilidad de los tratamientos pendientes tras el traspaso de la clínica dental. La gestión de la producción pendiente es esencial, no solo desde el punto de vista operativo sino también en lo que respecta a la satisfacción y derechos de los pacientes. A continuación, se desarrollan las opciones disponibles y las implicaciones financieras y operativas de cada una.

Ejecución por el vendedor antes del traspaso: Descripción: El vendedor se compromete a completar todos los tratamientos pendientes antes de la formalización del traspaso.

Viabilidad: Reconociendo que esto puede ser materialmente imposible en muchos casos, esta opción no afectaría el precio de compraventa acordado.

Impacto financiero: No tendría impacto directo en el precio pactado para la compraventa del negocio.

Ejecución por el vendedor post-traspaso: Descripción: El vendedor completa los tratamientos después del traspaso, directamente o a través de profesionales contratados, asumiendo los costes asociados (material y doctores).

Condiciones: Se establecerá un plazo máximo para la ejecución de estos tratamientos, evitando la sobrecarga de recursos de la clínica (ej. ocupación de espacios).

Impacto financiero: No altera el precio de compraventa; sin embargo, se puede pactar un límite temporal para evitar interrupciones operativas.

Ejecución por el comprador: Descripción: El comprador se hace cargo de los tratamientos pendientes, ya sea directamente o subcontratando a terceros.

Impacto financiero: Se ajustará el precio de compra de la clínica, descontando el importe de los tratamientos pendientes, con opciones varias para calcular dicho descuento:

Descuento del importe total de los tratamientos.

Descuento del 80 % del importe, asumiendo que el 20 % restante fue destinado a los costes de estructura de la clínica para la captación de los pacientes.

Descuento limitado a los costos de producción de los tratamientos (materiales y mano de obra), permitiendo que el vendedor retenga el beneficio obtenido derivado de esta producción pendiente, ya que ha sido este quien ha conseguido estos importes y pacientes.

Alternativa para supuestos donde interviene financiación: Contexto: En escenarios donde la compraventa se financia mediante apalancamiento por parte del comprador.

Propuesta: En lugar de aplicar un descuento directo en el precio, el importe correspondiente a la producción pendiente se puede provisionar en la cuenta corriente de la clínica, incrementando así su fondo de maniobra. Esto facilitaría que las entidades financieras concedan un mayor importe de financiación en base al precio inicial inalterado y no reducido por la producción pendiente.

Conclusiones estratégicas: Esta segmentación permite un análisis detallado de implicaciones financieras, operativas y legales para ambas partes. Es crucial considerar, al evaluar cada opción, no solo el impacto económico directo en el precio de compraventa. También es importante considerar la viabilidad operativa post-traspaso y el compromiso con la continuidad y calidad del servicio al paciente.

La decisión final debe reflejar un equilibrio entre la necesidad de una transición fluida de la operación clínica y el mantenimiento de la solidez financiera del negocio adquirido. Incluir cláusulas específicas en el acuerdo de compraventa que detallen estas responsabilidades y condiciones garantizará una transición efectiva y equitativa para todas las partes involucradas.

No obstante, al final, en función de la fuerza de cada parte en las negociaciones, se optará por una u otra alternativa. La clave, como en todos los aspectos de la operación, será un tema de precio. Este último punto recalca que, más allá de las consideraciones técnicas y legales, la negociación sobre el precio final es decisiva en cómo se manejan los asuntos operativos, incluida la producción pendiente.

Comunicación a pacientes Es necesario tener un plan claro y ético para informar a los pacientes sobre el cambio de propiedad y el manejo de sus tratamientos pendientes. Esta comunicación es vital para mantener la confianza y evitar posibles disputas o reclamaciones.

La connotación del doctor en la realización de los tratamientos es un aspecto de gran importancia en la transición de propiedad de una clínica dental. La relación entre el paciente y su médico, en este caso, el dentista, se percibe no solo como un contrato de servicios sino también como un vínculo de confianza y responsabilidad ética. Cuando un doctor inicia un tratamiento, se establece una relación de confianza basada en la competencia y el compromiso personal del doctor hacia el paciente. Idealmente, el mismo profesional que comenzó el tratamiento debería ser quien lo concluya, pues es quien ha contratado el paciente y, por tanto, tiene un deber moral de finalizar el tratamiento iniciado.

Análisis especifico (caso por caso) Dado que la continuidad en la atención es un aspecto crítico de la ética médica, cualquier cambio en la realización de los tratamientos debido a una venta o traspaso de clínica debe abordarse con especial cuidado. Esto significa que cada situación donde el doctor original no pueda concluir un tratamiento debe evaluarse individualmente, buscando siempre la mejor solución para las partes involucradas y, especialmente, para el paciente. La evaluación caso por caso permite considerar la naturaleza del tratamiento, las expectativas y necesidades del paciente, y la capacidad del nuevo profesional para continuar el tratamiento con el mismo nivel de calidad y compromiso.

Plan de comunicación La comunicación efectiva con los pacientes es esencial durante el proceso de traspaso de propiedad de la clínica. Este plan de comunicación debe ser:

Claro y transparente: Informar a los pacientes sobre el cambio de propiedad, explicando cómo y por qué ocurre este cambio.

Específico en cuanto a los tratamientos pendientes: Detallar cómo se manejarán los tratamientos pendientes, incluyendo cualquier cambio en el profesional que los llevará a cabo.

Reafirmar el compromiso con la calidad y continuidad: Asegurar a los pacientes que la calidad y continuidad del tratamiento están garantizadas, independientemente de los cambios administrativos o de personal.

Abierto a preguntas y preocupaciones: Proporcionar canales de comunicación para que los pacientes expresen sus dudas o preocupaciones y recibir respuestas claras y tranquilizadoras.

Consideraciones éticas Es fundamental abordar cualquier transición con el máximo respeto por los principios éticos que rigen la práctica médica, incluida la odontología. Esto implica:

Respeto por la autonomía del paciente: Los pacientes deben tener voz en la continuidad de su tratamiento, especialmente si se propone un cambio en el profesional encargado.

Principio de buena fe: Asegurar que los cambios no perjudicarán al paciente y que el objetivo sigue siendo el beneficio máximo en su tratamiento.

Justicia: Garantizar que todos los pacientes reciban un tratamiento equitativo durante y después de la transición.

Al abordar estos temas con sensibilidad y atención a las necesidades individuales de los pacientes, las clínicas pueden navegar con éxito las complejidades de un traspaso, manteniendo y, en el mejor de los casos, mejorando la confianza y satisfacción del paciente. La clave está en equilibrar los aspectos operativos y comerciales de la transacción con el compromiso ético y profesional hacia el bienestar del paciente.

Preparando al equipo para el cambio de explotador Preparar al equipo para el cambio de explotador es un paso crucial en el proceso de traspaso de una clínica dental. La continuidad en la calidad del servicio ofrecido, especialmente en lo que respecta a los tratamientos médicos proporcionados por los doctores, es esencial para mantener la confianza y satisfacción de los pacientes durante y después del cambio de gestión. En muchos casos, los doctores que ya trabajan en la clínica seguirán colaborando con el nuevo gestor, lo que puede hacer que, desde la perspectiva del paciente, el cambio sea casi imperceptible. Sin embargo, para que este proceso sea exitoso, es fundamental asegurar que todo el equipo, no solo los doctores, esté adecuadamente preparado y comprometido con las nuevas condiciones de trabajo.

Comunicación clara y continua La comunicación es fundamental en cualquier proceso de cambio. Es esencial informar al equipo sobre los detalles del traspaso, incluyendo los motivos del cambio, los beneficios esperados y cómo afectará esto a su trabajo diario. Proporcionar información clara y responder a las preguntas y preocupaciones del personal ayudará a mitigar la incertidumbre y a construir una base de confianza hacia el nuevo gestor.

Capacitación y formación El cambio de explotador puede ser una oportunidad para revisar y mejorar los procesos y procedimientos de la clínica. Ofrecer formación adicional al equipo no solo los preparará mejor para adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo, sino que también puede aumentar la eficiencia y la calidad del servicio. La formación puede abarcar desde actualizaciones en las prácticas clínicas hasta la introducción de nuevos sistemas de gestión o software utilizado en la clínica.

Fomentar la participación del equipo Involucrar al equipo en el proceso de transición puede aumentar su compromiso y satisfacción con el cambio. Esto puede incluir solicitar su feedback sobre los procesos de trabajo actuales, sus sugerencias para mejoras o sus preocupaciones específicas respecto al traspaso. Hacer que el equipo se sienta valorado y escuchado puede fortalecer su lealtad y compromiso con la clínica.

Garantizar la estabilidad y seguridad laboral Uno de los mayores temores ante un cambio de gestión es la incertidumbre sobre la seguridad del empleo. Es crucial que el nuevo explotador se comprometa a garantizar la estabilidad laboral del equipo existente, dentro de lo posible. Comunicar este compromiso claramente puede ayudar a aliviar las preocupaciones del personal y fomentar una transición más suave.

Conclusión Preparar al equipo para el cambio de explotador es un proceso complejo que requiere tiempo, atención y recursos. Sin embargo, al invertir en comunicación, formación, participación, estabilidad laboral y una cultura de equipo positiva, es posible facilitar una transición fluida que beneficie tanto a los empleados como a los pacientes, asegurando así la continuidad y el éxito de la clínica dental bajo la nueva gestión.

Ejemplos de cláusula Cláusula 1 “En la Fecha del Contrato, y en unidad de acto, las Partes realizan las siguientes actuaciones no entendiéndose realizada ninguna de ellas hasta el momento en que todas y cada una de ellas hayan sido llevadas a cabo:

Que, el Vendedor se compromete a realizar y a asumir el coste del material de aquellos tratamientos ya iniciados pero no finalizados que se identifica en el Anexo […] (la “Producción Pendiente”).

En estos tratamientos, a finalizar por parte del Vendedor, el importe total abonado por parte de los clientes, será percibido por el Vendedor, descontando únicamente los gastos de prótesis (los que se abonan al protésico) y aditamentos de la prótesis definitiva (interfases, pilares definitivos y tornillos) (sin tener en cuenta costes de empastes, extracciones, ya que al dejar stock en la Clínica dicho material no se va a descontar). Esto incluye tanto el material fungible (guantes, mascarillas, baberos, servilletas, aspiradores, sedas de sutura, gasas, etc.), material específico (ácidos, primers, adhesivos, composites, matrices, cuñas, esponjas hemostáticas, ceras de mordida, materiales de rebasado e impresión, planchas de termoconformado, resinas de provisionales, escayola, etc.), uso de instrumental (fresas, espátulas, condensadores, cucharillas, tijeras, mosquitos, pistolas de mezcla, pinzas, pulidores, fórceps, botadores, portaagujas, cucharillas, análogos de implante de laboratorio, coppings de impresión, pilares de cicatrización, etc.) y uso de la maquinaria necesaria (mezcladoras de alginato, recortadora, máquina de termoconformado, equipos de Rx y revelado con su software, mezcladora Pentamix, lámparas de polimerizado, etc.).

En caso de que exista algún tratamiento cuyo presupuesto ha sido ya cobrado pero no se ha iniciado, se realizará por parte de la Compradora, dejando el Vendedor el importe recibido en la cuenta corriente de la Sociedad.”

Cláusula 2 “En la Fecha del Contrato, y en unidad de acto, las Partes realizan las siguientes actuaciones no entendiéndose realizada ninguna de ellas hasta el momento en que todas y cada una de ellas hayan sido llevadas a cabo:

El Vendedor declara que tiene cierta “Producción Pendiente” (tratamientos cobrados y no realizados), la cual asumirá de forma directa o indirecta, siendo este responsable de su correcta terminación. Se adjunta desglose de la Producción Pendiente como Anexo […].

El Comprador cederá de forma gratuita uno de los boxes de la Clínica al Vendedor, durante una mañana o una tarde a la semana a convenir con el Comprador, durante un plazo máximo de tres (3) meses desde la Fecha de del Contrato, para que este pueda finalizar dicha Producción Pendiente con sus propios medios y con el material del que disponga. El Comprador no asumirá, ni frente al Vendedor ni frente a ningún tercero, ninguna obligación y responsabilidad respecto esta “Producción Pendiente”.

Para el supuesto de que alguno de estos tratamientos se demore más de tres (3) meses, el Vendedor vendrá obligado a pagar un importe de ciento cincuenta euros (150.-€) por mañana o tarde, en concepto de alquiler de las instalaciones al Comprador.

Para aquellos tratamientos de ortodoncia identificados en el Anexo de Producción Pendiente, las Partes realizarán una evaluación con un ortodoncista por la que: (i) el Vendedor asumirá el coste de los tratamientos ya pagados en su integridad eximiendo de toda responsabilidad y obligaciones al Comprador; (ii) para aquellos casos donde el pago sea recurrente, y siempre que el coste de realización del tratamiento (materiales más coste ortodoncista), sea superior a los pagos, el Vendedor asumirá dicho coste; y (iii) para aquellos casos donde el pago sea recurrente, y siempre que el coste de realización del tratamiento (materiales más coste ortodoncista), sea inferior a los pagos, el Comprador asumirá su realización.”

Cláusula 3 “En la Fecha del Contrato, y en unidad de acto, las Partes realizan las siguientes actuaciones no entendiéndose realizada ninguna de ellas hasta el momento en que todas y cada una de ellas hayan sido llevadas a cabo:

El Vendedor declara que (i) tiene cierta “Producción Pendiente” (tratamientos cobrados y no realizados), la cual asumirá el Comprador, siendo este responsable de su correcta terminación; (ii) el material de ortodoncia referente a esta producción pendiente se encuentra en la Clínica.

Esta Producción Pendiente se identifica de forma detallada en el Anexo […] (la “Producción Pendiente”).

Las Partes acuerdan que no se transmite ningún otro tratamiento que no esté expresamente identificado en el Anexo […]. En consecuencia, el Comprador no asumirá, ni frente al Vendedor ni frente a ningún tercero, ninguna otra obligación.”

Si se tienen en cuenta todos estos aspectos, todos estarán preparados para el traspaso.

No se debe subestimar la importancia de contar con un asesoramiento profesional en un proceso tan complejo como la venta de una clínica dental. Esto permitirá garantizar un resultado exitoso. Es posible contactar con Traspaso Dental como asesor especializado en M&A en el sector de clínicas dentales.