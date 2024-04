Razones por las cuales bajan los precios de los pisos donde hubieron asesinatos, de la mano de KENSINGTON Finest Properties International

KENSINGTON Finest Properties International es una agencia especialista en la compraventa de propiedades de lujo en España, a partir de la selección de las mejores opciones con base en el análisis detallado del mercado inmobiliario.

La agencia inmobiliaria, con sede en Barcelona, trabaja con los mejores agentes del sector, por lo que la calidad del servicio al cliente se encuentra garantizada.

¿Cuánto puede disminuir el precio de los pisos en donde hubo un asesinato? Según el CEO de KENSINGTON Finest Properties Barcelona, Oriol Canal, algo habitual es que las casas donde ocurre un asesinato atraviesen una baja en su precio, ya que España es un país muy supersticioso. A pesar de que la vivienda no tiene nada que ver con el crimen, los costes de venta reflejan una disminución importante.

En opinión de Canal, una vivienda en la que ha tenido lugar un asesinato puede llegar a devaluarse hasta un 50 %.

Sin embargo, no siempre es posible conocer si una vivienda en venta fue el escenario de un crimen, debido a que no todos son notorios y públicos, por lo que incluso el personal de la inmobiliaria puede no saberlo.

KENSINGTON Finest Properties International: expertos en la búsqueda de las mejores propiedades Una de las claves para el éxito de la agencia inmobiliaria KENSINGTON Finest Properties International es que realiza un análisis específico del mercado para asegurar el beneficio de los vendedores y compradores.

A través de sus showrooms, la agencia inmobiliaria ofrece una ventaja a sus clientes, ya que pueden acceder a información sobre propiedades de alta calidad.

La relación de confianza entre el agente inmobiliario y el comprador o propietarios produce beneficios para ambas partes, como la gestión de las visitas, la valoración de los inmuebles y el desarrollo del marketing. Esto previene el riesgo de adquirir una propiedad en malas condiciones, por lo que el cliente de la agencia inmobiliaria puede sentirse satisfecho.

Para los compradores, el análisis de la ubicación, el tamaño y el precio del inmueble es fundamental, por lo que un equipo de expertos tiene en cuenta sus requerimientos hasta encontrar la mejor alternativa. Asimismo, el cliente recibe asesoría para definir los objetivos de su inversión, seleccionar la zona residencial adecuada, negociar los precios, buscar opciones de financiación y realizar los trámites respectivos.

En vista de que los precios de una vivienda donde ocurrió un asesinato tienden a disminuir, la asesoría de una agencia inmobiliaria con experiencia resulta necesaria para gestionar el proceso de venta y compra. A través del servicio que proporciona esta agencia, las personas pueden aprovechar las condiciones del mercado para cuidar su inversión.