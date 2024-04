Dr. José María Ponce de León destaca en el evento FAS en Barcelona con innovaciones en ortodoncia pediátrica

El Dr. José María Ponce de León presenta avances en ortodoncia pediátrica mediante el uso de alineadores FAS® KIDS en un evento en Barcelona El 5 y 6 de abril de 2024, el Dr. José María Ponce de León participó en un evento exclusivo de FAS en Barcelona, donde presentó las ventajas de los alineadores FAS® KIDS para tratamientos ortodónticos en etapas tempranas. Durante su intervención, el Dr. Ponce de León explicó la importancia de la ortodoncia en las primeras edades, subrayando que los tratamientos durante la dentición primaria o mixta son fundamentales para corregir desarmonías intraorales y esqueléticas, las cuales pueden afectar el desarrollo normal de la oclusión y funciones bucales en niños.

En su presentación, titulada "Crossbite Treatment with FAS Aligners in Growing Patients", destacó que estos tratamientos no solo mejoran la estética dental, sino que también contribuyen al bienestar psicológico de los jóvenes pacientes. Se refirió a los niños como "hechos de plastilina", enfatizando su capacidad de adaptación y la respuesta favorable a tratamientos ortodónticos bien administrados. El doctor resaltó, además, que estos alineadores ayudan en la autoestima y la confianza de los niños al interactuar socialmente.

El Dr. Ponce de León también presentó los alineadores FAS® KIDS como una innovación en la ortodoncia pediátrica, diseñados para ser mínimamente invasivos y funcionar de manera suave e intermitente. Argumentó que su uso en la dentición mixta puede superar los desafíos impuestos por aparatos más tradicionales, facilitando un desarrollo sin obstrucciones de las funciones bucales y representando una solución óptima para pacientes en crecimiento.

La participación del Dr. Ponce de León en el evento recibió una respuesta positiva, captando el interés de los asistentes que valoraron la profundidad de la información compartida. Su presentación abordó técnicas innovadoras en ortodoncia pediátrica y propuso un nuevo estándar en el uso de alineadores para pacientes jóvenes.