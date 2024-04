Gartner predice que los usuarios buscarán respuestas en herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y Claude en lugar de la Búsqueda de Google.

¿El tráfico de los motores de búsqueda a su sitio web caerá un 25 % para 2026 como resultado del aumento de los motores de respuesta de IA generativa? Eso es lo que predice Gartner, una firma de consultoría e investigación tecnológica.

¿Por qué importa? El SEO (posicionamiento SEO) y El PPC (Campañas de Clic en la plataforma de Google) son increíblemente valiosos. El tráfico de búsqueda es lo que puede generar ingresos y ganancias, ya sea convirtiendo ese tráfico en clientes potenciales, ventas o cualquier tipo de conversión que sea importante para su marca.

El auge de la IA generativa ha generado preocupaciones legítimas de que la experiencia generativa de búsqueda de Google - y otros motores de respuesta impulsados ​​por IA - puedan “robar” tráfico que habría ido a su sitio web en el pasado o aumentar significativamente los costes para los anunciantes. Muchos también creen que ChatGPT ya le está robando cuota de mercado a Google, según Mr. SEO de Agencia SEO Madrid.

La predicción Gartner cree que la gente recurrirá a asistentes conversacionales de IA generacionales como, por ejemplo, ChatGPT, Claude, en lugar de motores de búsqueda tradicionales como Google, Bing, Yahoo, etc. De ser cierto, esto significaría un gran cambio en las estrategias de marketing de búsqueda, tanto de pago como orgánico. Gartner predice:

“Para 2026, el volumen de los motores de búsqueda tradicionales caerá un 25%, y el marketing de búsqueda perderá cuota de mercado frente a los chatbots de IA y otros agentes virtuales“

Gartner Una predicción que se ha compartido hoy en un comunicado de prensa basada en una investigación completa que requiere una suscripción es solo una suposición.

Las predicciones de Gartner suelen estar fundamentadas, pero siguen siendo las mejores conjeturas.

Rara vez se denuncia a firmas de analistas respetadas cuando se equivocan, porque la gente rara vez regresa y verifica. Como ejemplo reciente, Gartner hizo una predicción sorprendente de que el 50% de los consumidores limitaría su participación o abandonaría las redes sociales para 2025, pero luego retrocedió un poco.

Predicción 2028 Gartner predijo anteriormente que “el tráfico de búsqueda orgánica disminuirá en un 50% o más a medida que los consumidores adopten la búsqueda generativa impulsada por IA”. Esto se basó en parte en los hallazgos de una encuesta (de 299 consumidores en agosto de 2023) que encontró:

El 79% de los encuestados esperaba utilizar la búsqueda mejorada por IA durante el próximo año.

El 70% de los consumidores tenía al menos cierta confianza en los resultados de búsqueda de IA generativa.

Para esa predicción, Gartner aconsejó a las marcas que se prepararan para la disrupción debida a la búsqueda basada en IA:

“Los líderes de marketing cuyas marcas dependen del SEO deberían considerar asignar recursos para probar otros canales con el fin de diversificarse”

Emily Weiss No está garantizada la caída del tráfico De Google

Puede resultar que Gartner tenga razón; se sabrá con seguridad en 2026. Pero se recomienda leer las predicciones de Gartner de la misma manera que se debería leer un estudio de correlación de factores de clasificación publicado por una herramienta/plataforma de SEO. Es entretenido, quizás informativo o incluso útil en términos direccionales, pero no impecable. Y esto está confirmado por Tarso Salles de SEO Alicante.