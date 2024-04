Los menores españoles pasan más de 1 hora y media diaria en TikTok, y algunos ya lo señalan como su buscador favorito por delante de Google

Muchos menores utilizan esta red social como un motor de búsqueda en vez de herramientas como Google. El último informe anual de Qustodio, ‘Nacer en la era digital: La generación de la IA’, revela que los menores españoles dedican a TikTok más de una hora y media diaria, casi dos horas a nivel global, lo que la convierte en la red social más utilizada. A parte de la ya conocida red social, en marzo se ha lanzado una nueva aplicación en España y Francia llamada TikTok Lite En los últimos años, TikTok ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente entre el público más joven, debido a su contenido. Sin embargo, ya no es solo una plataforma de entretenimiento, sino que también es una fuente de información.

Aunque TikTok es conocido por sus bailes virales, actualmente, muchos menores lo utilizan como un motor de búsqueda, sustituyendo a herramientas como Google. De hecho, según un estudio reciente publicado por Adobe, el 64% de los jóvenes utiliza TikTok como buscador de información, de recetas o como consultor de dudas.

No es ninguna casualidad que sea TikTok la red social que esté propiciando este cambio. El último informe anual de Qustodio, ‘Nacer en la era digital: La generación de la IA’, revela que los menores españoles dedican a TikTok más de una hora y media diaria, casi dos horas a nivel global, lo que la convierte en la red social más utilizada.

¿A qué se debe este cambio?

Los expertos de Qustodio explican que su aumento de popularidad como motor de búsqueda nace por la capacidad de TikTok de ofrecer información rápida y precisa. De hecho, al igual que otros buscadores, utiliza un algoritmo personalizado. Esto implica que, en función de las interacciones del usuario, se muestra contenido que se adapta a los intereses y necesidades de cada uno. Esto se consigue a raíz de ver vídeo tras vídeo.

Además, detrás de esa gran cantidad de contenido hay personas reales, lo que transmite una sensación más cercana que si se meten a buscar información en webs que no tienen esa personalización. También, permite tener una interacción. Ver a la gente probando comida, yendo a un sitio o explicando el significado de algo en menos de 60 segundos es más dinámico de leer información desde una página. Sin embargo, los jóvenes también han de tener en cuenta que se pueden encontrar con información errónea o falsa como en cualquier otra plataforma. La rápida y fácil difusión de contenido favorece la propagación de bulos.

TikTok vs TikTok Lite

A parte de la ya conocida red social, en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y Francia llamada, TikTok Lite. Se trata de una plataforma similar a TikTok en la que los usuarios ganan recompensas viendo vídeos, invitando a personas, o metiéndose en ella todos los días, por lo que, su inclusión plantea serias dudas sobre su funcionamiento. Aunque la edad mínima para usarla es de 13 años y solo las personas mayores de edad pueden participar en el programa de recompensas, la Unión Europea ha intervenido y ya ha prohibido su uso en estos dos países debido a la posibilidad de inducir a un comportamiento adictivo.

El imparable crecimiento de TikTok como plataforma, ya no solo de entretenimiento, sino también de descubrimiento, es parte de la transformación digital actual. No solo se utiliza Google para buscar, sino que se recurre a Amazon para encontrar productos o a Instagram para conocer las tendencias. Mientras el mundo digital siga creciendo, la variedad de formas también crecerá.

Para Emily Lawrenson, Communications Manager de Qustodio, estos avances "demuestran que la manera en la que los jóvenes hacen uso de las redes sociales está cambiando. Ahora TikTok se está convirtiendo en un lugar donde encontrar información adaptada a cada uno o un lugar donde obtener beneficios, pero es importante que los menores hagan un uso proporcionado, responsable y tengan criterio para distinguir qué tipo de contenido consumir".