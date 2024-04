Javi Medina lanza su nuevo single 'Personas'

Tras su indiscutible éxito con Me La Llevo, Javi Medina vuelve a enamorar con Personas.

Personas es un canto a la comunidad, a la diversidad, al barrio. Todos tienen un espacio donde coincidir, donde se acercan los estilos de vida, donde confluir socialmente. Ya sea el mercado, la asociación de vecinos o en el bar de abajo de casa.

Esta canción es una rumba que une a familias, amigos, parejas y reconcilia conflictos. Porque una juerga, es una juerga, una rumba es una rumba, pero personas existen de todos los sabores, bonitas, auténticas, falsas, brillantes, problemáticas... ¡De todo un poco!

Con un ritmo pegajoso y reflexiones sobre la vida cotidiana, brinda una canción perfecta para cualquier ocasión. Se recomienda darle una escucha y dejarse atrapar por la magia de Javi Medina.

Javi Medina es un músico, compositor, intérprete y productor nacido en el municipio madrileño de Leganés. A la temprana edad de los 16 años descubrió a su fiel compañera, la guitarra, con la que compartiría a partir de entonces sus juergas y también sus penas.

En 2009, junto con su grupo Aldeskuido, graba su primer disco de estudio Bailaré con quien me trajo al baile que los situaría como la banda del momento. Este éxito continuó hasta el año 2015, con tres discos de estudio.

En 2022, Javi comienza su camino en solitario y de la mano de ONErpm saca su primer álbum Ángel, producido por Tino Di Geraldo (Camarón, Luz Casal, El Bicho, Estopa…).

En 2023 Javi sacó varios temas, entre ellos 50 Abrazos y Sale el Sol en el Bajo A, superando los 7 millones de visitas entre Spotify y YouTube y que le han ayudado a posicionarse como uno de los grandes de su género. Pero su mayor éxito ha venido de la mano de su último single Me La Llevo, con la colaboración del grupo Salistre, que revolucionó las redes sociales y todas las plataformas, situándose entre los 50 más virales de España.

Octubre 2024 es la fecha para el lanzamiento del nuevo álbum de Javi, pero mientras tanto seguirá regalando éxitos como promete ser Personas.