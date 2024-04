Especial Día de la Madre: 123tinta.es presenta los regalos de última hora para sorprender

Baterías portátiles, luces LED o impresoras portátiles son algunas de las ideas propuestas por el e-commerce como regalos para este día especial Llega el mes de mayo, y con él una de las celebraciones más esperadas: el Día de la Madre, una fecha en la que se homenajea y agradece a todas las madres por su dedicación diaria. Las madres siempre serán las mujeres más especiales para cada uno, pero al final todas terminan adquiriendo ciertos hábitos y habilidades que deben venir incluidos en un manual de madres.

Por ello, 123tinta.es, el e-commerce decartuchos de impresoras y tóner, ha seleccionado varias ideas para sorprender este Día de la Madre con los regalos que van más acorde con todas ellas.

1. Impresora portátil Canon Zoemini

Un instante es lo que van a tardar en hacer una foto e imprimirla en cualquier lugar para capturar y compartir los mejores recuerdos con una impresora portátil como la Canon Zoemini. Desde un Smartphone, a través de Bluetooth, se envían las fotografías que se quieren en formato físico y se imprimen de forma instantánea. Además, gracias a su tamaño, lo podrán llevar en cualquiera de sus bolsos.

2. Rotuladora Dymo

Y acaban encontrándolo donde ya se había mirado. Claro que esto es totalmente normal cuando tienen el paquete de garbanzos en el bote de cacao en polvo o las cosas de la costura en la caja de galletas que hace siglos que se acabaron. Para que esto deje de pasar y poder tenerlo todo organizado, una rotuladora es el regalo ideal para poder así saber qué es cada cosa. La aliada perfecta para mantener todo bajo control.

3. Soporte de ordenador con refrigeración

Para aquellas madres que están siempre en movimiento, el objetivo es animarlas a que se sienten más a menudo a descansar y tomarse un respiro viendo una de sus series favoritas en el ordenador. Esto es mucho más fácil con un soporte con refrigeración para portátiles ajustable que evitan que estos se sobrecalienten, alargando la vida del dispositivo y así poder utilizarlo desde cualquier lugar con comodidad y estilo.

4. Batería portátil Powerbank

"¿Te crees que yo soy rica?", es la típica frase que dice una madre cuando se les pide dinero. De dinero no se sabe, pero en lo que sí son ricas las madres es en energía. Para ayudarlas a que no les falte nunca y que sus dispositivos puedan seguirles el ritmo es la batería portátil Powerbank qué sí estarán encantadas de dejarles a sus hijos. Dinero no, pero batería en el móvil, siempre.

5. Luz neón LED "Love"

Por último, aunque todas las mujeres brillan con luz propia, los distintos modelos de luces LED son el regalo perfecto para decorar las estancias del hogar. Porque las madres iluminan el mundo.

Además, entre el 29 de abril y el 3 de mayo realizarán un sorteo a través de su cuenta de Instagram (@123tinta.es) cuyo premio es una impresora Canon Zoemini con papel fotográfico lista para imprimir los mejores momentos con mamá.